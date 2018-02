0 0 0

Lolita é, para dizer pouco, um livro ambíguo, e a ambiguidade começa no nome duplo do seu narrador. O livro ficou famoso pela razão errada, o fato de ser a história da sedução de uma garota de 12 anos por um homem de mais de 40, mas seus méritos literários ultrapassam o escândalo. É um livro erótico, lido e interpretado como um livro erótico - tanto que durante muito tempo só foi acessível em certos países em edições pirateadas de uma editora francesa especializada em literatura erótica - mas que contém pouco sexo explícito. Seu narrador é ao mesmo tempo uma figura monstruosa e fascinante, um homem obcecado que submete uma menina à sua obsessão e um dos personagens mais divertidos da literatura moderna.

Humbert Humbert é quase uma autoparódia do intelectual europeu empanturrado de cultura obsoleta, sendo simultaneamente repelido pela vulgaridade da América e perdidamente apaixonado por ela, na figura metafórica de Lolita. Até hoje os críticos discutem quem afinal corrompe quem, no livro. Lolita e a cultura superficial mas irresistível da jovem América corrompem o europeu ou a alta cultura europeia, mesmo priápica e decadente, corrompe a inocente América? Dada a ambiguidade do livro, talvez aconteçam as duas coisas.

Lolita está para a obra de Nabokov um pouco como o Cântico dos Cânticos está para a Bíblia. Os dois textos exigem alguma ginástica argumentativa dos seus explicadores. Já ouvi o grande poema lúbrico de Salomão ser descrito como uma declaração cifrada de amor a Deus e até fundamentalistas, para quem tudo na Bíblia é verdade literal, fazerem uma exceção e admitirem metáfora, no caso. Lolita também seria uma anomalia na obra de Nabokov, que pouco usou o sexo nos seus outros livros. Há, mesmo, mais sexo no resto da Bíblia do que nos outros livros do Nabokov. Os explicadores de Nabokov, com a mesma intensidade dos fundamentalistas, combatem a ideia de que Lolita seja pornográfico.

As andanças de Humbert Humbert e Lolita pelas estradas e motéis da América são vistas por alguns críticos como uma viagem do próprio Nabokov pela língua inglesa, ou - melhor - a língua americana. Lolita foi o seu primeiro romance escrito em inglês e ele aproveitou para inventar neologismos e brinca, com óbvio prazer, com termos e peculiaridades da sua língua adotada. Nabokov nunca diria, como Flaubert disse de Madame Bovary, "Humbert Humbert sou eu". Mas não há dúvida que ele também se divertiu com o personagem - esquecido, é claro, o destino da pobre Lolita nas mãos do monstro. O autor teve mais sorte do que Humbert Humbert, que escreve sua história na prisão, esperando a morte. Foram os direitos autorais do livro e a notoriedade que ele conquistou com a obra que permitiram a Nabokov voltar a morar na Europa e viver só da literatura. Metaforicamente, Lolita lhe devolveu a juventude.