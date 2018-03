O mineiro que ajudou a criar Hogwarts Mineiro de Caxambu, Eduardo Lima, de 38 anos, é responsável por muitos dos detalhes gráficos dos filmes de Harry Potter. O brasileiro trabalhou como estilista gráfico dos filmes do bruxinho desde 2002. Suas criações estão em quase todas as salas do tour. "Em todos os cenários do tour, sempre ha algo gráfico que ajudamos a criar", diz ele em conversa com o Estado. "Os estúdios estão totalmente diferentes agora, mais bonitos, bem diferente de alguns anos atrás", completa ele, sorrindo, sobre as obras de renovação para receber o público. Sobre a idéia do Museu do Harry Potter, o brasileiro é categórico. "Esta é a primeira vez que acontece uma homenagem deste tipo voltada às pessoas que trabalham por tras das