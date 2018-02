O mestre do claro-escuro É de se celebrar a vinda para o Brasil de obras do pintor italiano Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio (1571-1610). Depois de exibida na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, onde atraiu quase 90 mil visitantes, a mostra Caravaggio e Seus Seguidores chega esta semana a São Paulo, reunindo, no Masp, sete pinturas criadas ou - algumas delas, ainda apenas atribuídas - ao mestre do claro-escuro e, mais ainda, outro conjunto de telas assinadas por 14 artistas que se inspiraram em seu estilo e técnica únicos.