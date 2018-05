Nossa humanidade contempla estarrecida as instituições governamentais promoverem leis que protegem os criminosos e afirmam de uma vez por todas que não se deve esperar justiça. Porém, o que à primeira vista pareceria o fim do mundo é também o sinal necessário para que se torne concreto o advento do mensageiro estelar, aquele ser encarnado que caminha entre nós brindando com instrução em todo momento da história em que o Plano Universal sofre ameaça de extinção. A regra do jogo evolutivo de nossa humanidade é o livre-arbítrio, porém, há também o círculo infranqueável do Plano Universal e que, quando nosso livre-arbítrio o ameaça, surge entre nós encarnado o mensageiro estelar a nos brindar com instrução e esperança. Só não se pode esperar que ele faça tudo por nós, cada alma deve empreender sua luta.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A paz é temporária e seria interessante aproveitá-la assim mesmo, sem fantasiar que, talvez, ela tenha chegado para ficar. A paz só acontece porque mesmo as pessoas mais aguerridas sofrem de cansaço também.

TOURO 21-4 a 20-5

Prefira fazer pouco, mas fazer bem, com capricho, com dedicação que envolva coração e mente em cada pequena tarefa que for necessária concluir. A dedicação será a marca positiva que elevará o espírito e promoverá progresso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Só se pode avançar cegamente quando a alma dá por sabido que as pessoas farão isso ou aquilo e aí, um dia, ela percebe que não é nada disso que acontece. Nesse momento, a cegueira acaba e aparece a verdade desagradável.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Promova reuniões, mesmo que não sinta boa disposição nesse sentido. As reuniões trarão consigo um tipo de espírito que, com o tempo, resultará numa força muito maior da que você teria trabalhado isoladamente.

LEÃO 22-7 a 22-8

Pense no futuro, quando você tiver conquistado o progresso almejado restarão pessoas para compartilhar o sucesso ou você olhará para trás e perceberá que os interesses prevaleceram sobre as boas amizades?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Confira na prática se os seus pontos de vista promovem a proteção e o benefício dos seres humanos ou se, por acaso, resultam

em obstáculos e limitações que, no fim, beneficiariam apenas a você em particular.

LIBRA 23-9 a 22-10

O momento envolve riscos que parecem sérios demais para sua alma certinha, mas o provérbio avisa: não se faz omelete sem quebrar ovos. Os riscos assustam, mas também avisam de perspectivas desejáveis.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Incentive as pessoas a se expressarem através de bons desempenhos e reconheça que isso só aconteceria se você as elogiasse em vez de criticar. As críticas podem ser verdadeiras, mas ninguém as recebe de bom grado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Hoje e amanhã serão dias propícios para você se dedicar à tentativa

de combinar os ingredientes, como pessoas, que até aqui não conseguiam conviver sem envolver-se em disputas, somente promovendo discórdia.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Aventurar-se contando com seus próprios e particulares recursos já seria uma atitude temerária.

Empreender aventuras acompanhando-se de outras pessoas beira a loucura, mas isso se encontra disponível.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Um pouco de paz será bem-vinda à sua alma. Uma das poucas maneiras de garantir essa paz é se concentrando em tarefas menores, na preservação da ordem cotidiana, que é feita de afazeres normalmente desconsiderados.

PEIXES 20-2 a 20-3

Em vez de continuar se envolvendo em disputas tolas, demonstre seu ponto de vista através do exemplo. Aliás, esqueça o assunto de demonstrar algo a quem quer que seja, apenas siga em frente, guiando-se pela aventura.