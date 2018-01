O Melhor do Roda Viva, agora em livros As melhores entrevistas do Roda Viva, programa que a TV Cultura exibe há quase 20 anos, estão agora em versão impressa. A série O Melhor do Roda Viva, organizada pelo jornalista Paulo Markun, será lançada hoje, na Livraria Nobel, nos Jardins, em São Paulo, às 19 horas. O Roda Viva, exibido toda segunda-feira a partir das 22h30, coloca no centro de uma roda de jornalistas e especialistas nomes da política, cultura, economia, ciência e esportes para uma entrevista ao vivo. Sucesso nacional, o Roda Viva ultrapassou a marca dos 1000 programas exibidos na História. Essa data foi marcada por uma entrevista especial com o presidente Luís Inácio Lula da Silva. Assinam o programa o diretor e mediador Paulo Markun, o diretor de jornalismo Pola Galé, o chefe de redação Sérgio Castro, e o diretor de programação Mauro Garcia.