O melhor da TV

Série lembra 100 anos de Chico Xavier

Primeiro dos três programas que compõem a série Chico Xavier, Entre o Enigma e a Fé, o Arquivo N que vai ao ar hoje, na Globo News resgata a história do médium mineiro do ponto de vista dos jornalistas escalados para relatar o fenômeno em que ele se transformou.

O tributo se justifica pelo centenário do médium mineiro, a ser comemorado em 2 de abril, quando a Globo Filmes lança a cinebiografia do médium, sob direção de Daniel Filho, com Nelson Xavier no papel central.

Independe do filme, no entanto, o trabalho que o editor e repórter do canal de notícias da Globo, Claufe Rodrigues, realizou entre Pedro Leopoldo, onde o médium nasceu, e Uberlândia, visitando amigos, pessoas e cenários por onde Chico passou. As imagens inéditas ficam para o Globo News Especial de domingo, também às 23 horas. E na próxima quarta-feira, dia 31, igualmente às 23h, vai ao ar a última parte da série: outro Arquivo N, dessa vez relembrando a campanha pela candidatura do médium ao Prêmio Nobel da Paz e reprisando uma longa entrevista de Chico a Nei Gonçalves Dias. O médium psicografou mais de 400 livros, sem nunca ter reivindicado a autoria deles. Cristina Padiglione

SONY, 21 h

Ugly Betty recebe convidados especiais

Participação especial. Em seu último ano, Ugly Betty capricha no roteiro e nos convidados especiais - a maioria deles, latinos. A série recebe, no episódio de hoje, a cantora Shakira, que vai interpretar ela mesma em um ensaio fotográfico para a revista fictícia Mode. Claro que Betty (America Ferrera) vai enfrentar uma sessão de fotos bem atrapalhada! Além de Shakira, o ex-CSI Miami Adam Rodriguez continua na trama, na pele de um badboy sedutor. Hilda (Ana Ortiz) que se cuide!

E!, 17 h

Celebridades escapam da morte

Casos reais. O E! faz uma lista de famosos que sofreram acidentes graves ou quase se envolveram em situações em que perderiam suas vidas no especial 25 Celebrity Near Death Experiences, que vai ao ar hoje e amanhã, às 17 horas. O ator Erik Estrada, por exemplo, conta como sobreviveu a um acidente de moto durante a gravação da série Chips e Mark Wahlberg lembra que tinha passagem para um dos vôos que atingiram as Torres Gêmeas, no dia 11 de Setembro, mas não chegou a tempo no aeroporto.

DISCOVERY CHANNEL, 22h

Canal investiga terremoto no Haiti

Documentário. Ao acompanhar os primeiros geólogos que desembarcaram no Haiti, após o terremoto que devastou o país em 12 de janeiro, o Discovery analisa causas e consequências do desastre. Com uma hora de duração e muita computação gráfica, o documentário Haiti: Na Linha do Tremor (Haiti"s Killer Quake: Why it Happened) investiga as profundezas da crosta terrestre, traz depoimentos de testemunhas e estuda se, no futuro, será possível prever catástrofes como essa.

A VIDA É UMA NOVELA

Verônica em dose extra de maldades

Globo, 18h. Se os demais personagens de Cama de Gato acharam que Verônica (Paola Oliveira) era carta fora do baralho depois da prisão, o público escolado já sabia que em novela a coisa não é simples. Depois de fugir da prisão na segunda, a vilã começa a pôr em prática hoje o seu plano de vingança - o primeiro passo é fazer todos pensarem que ela está em Paris. Mas o que é da vilã está guardado, avisam as autoras Thelma Guedes e Duca Rachid. "O final dela será surpreendente", instiga Thelma.