O melhor da TV

Katy Perry se garante "plugada"

Dona de um dos Acústico MTV mais sofríveis dos últimos tempos, Katy Perry aprendeu que seus hits de verão não caem lá muito bem em versões desplugadas. Por isso mesmo vale a pena conferir na noite de hoje o Multishow Music Live da cantora. Sem violão ou quarteto de cordas, Perry mostra que I Kissed a Girl, Hot"n"Cold, Waking Up in Vegas e outros sucessos ficam bacanas, mesmo, sem a pompa dos acústicos.

O programa de hoje não fica apenas nos números musicais. Conta também um pouco da vida pessoal e da carreira da cantora americana de 25 anos, cujos primeiros passos foram dados no universo gospel - naquela época, ela usava o nome de batismo, Katy Hudson.

O estouro de Katy aconteceu em 2007, com a divertida faixa U R So Gay, em que fazia piada do estilo emocore de seu antigo namorado.

O single "polêmico" a ajudou a lançar o álbum de estúdio One of The Boys, que logo chegou ao topo das paradas graças a mais um hit provocativo: I Kissed a Girl, aquela música em que ela comenta ter beijado uma cantora. E gostado. /GUSTAVO MILLER

SONY, 20 h

Sônia Braga aparece em Ghost Whisperer

Fantasma. Sônia Braga gravou, em 2005, uma participação na série Ghost Whisperer. No episódio, intitulado Shadow Boxer, a atriz brasileira interpreta Estella de La Costa, uma mulher recém-falecida, cujo espírito entra em contato com Melinda Gordon - a protagonista Jennifer Love-Hewitt. Ela pede ajuda para aproximar um filho de seu pai. A trama foi ao ar na 1.ª temporada da série (atualmente em seu 5.º ano), que está sendo reprisada na Sony. O capítulo com Sônia Braga vai ao ar hoje.

NATGEO, 19 h

Uma semana entre carros emblemáticos

Velocidade. De hoje até sexta-feira, o National Geographic Channel exibe uma série de cinco documentários, cada um sobre uma marca emblemática de carros. A série começa com a Ferrari, o carro esportivo mais famoso do mundo. O programa mostra a secreta fábrica da grife, em Maranello, na Itália, onde a equipe acompanha a linha de montagem do seu modelo mais moderno. A semana segue com Jaguar, Audi, Rolls Royce e termina com uma visita à fábrica da Lamborghini, na Itália.

CANAL BRASIL. 20h30

Lucas Mendes refaz sua trajetória

Vozes da Informação. Programa que explora os bastidores da imprensa, desafios e curiosidades da profissão, traz na edição do dia um belo retrato de Lucas Mendes, o mais nova-iorquino dos mineiros. Estabelecido na Big Apple desde 1968, ainda em nome do grupo Bloch, Mendes conta que estudava para ser diplomata e se tornou jornalista por acidente. Passou por Globo, Cultura, Record e há 17 anos ancora, nas noites de domingo, o Manhattan Connection, primeira produção brasileira do canal pago GNT.

A VIDA É UMA NOVELA

Helena beija Bruno em Viver a Vida

Globo, 21h. Helena (Taís Araújo) mal definiu o fim de seu casamento com Marcos (José Mayer) e já se rende aos encantos de Bruno (Thiago Lacerda) na novela Viver a Vida, da Globo. A cena do primeiro beijo pós-separação está prevista para ir ao ar no capítulo de hoje, mas, por enquanto, o romance fica por aí. Mocinha de folhetim que é, Helena honra o discurso de quem precisa de um tempo para se restabelecer emocionalmente do casamento falido. E ele, como bom moço, claro, é só gentileza.