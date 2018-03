O melhor da TV

Cold Case é a nova série da faixa nobre

Cold Case, série que chega ao horário nobre do SBT com o título de Arquivo Morto, mostra, a cada episódio, a resolução de um crime arquivado por falta de provas. Cold Case poderia ser só mais uma série de investigação se não tivesse três pontos altos. O primeiro é a atriz Katryn Morris que, na pele da detetive Lilly Rush, instiga no público a vontade de fazer justiça, ao menos na ficção. Lilly Rush vai mostrando, aos poucos, porque decidiu ser policial.

O segundo fator que difere Cold Case de outras séries é o primor na reconstituição de diversas épocas, uma vez que cada episódio conta os rumos da investigação a partir da visão do que ocorreu no dia do assassinato até então sem solução.

Mais impressionante, no entanto, é a trilha sonora da série. As canções que finalizam cada capítulo sempre têm ligação com a trama e refletem o gosto dos atores e produtores da série: rock e blues. No set list, Bruce Springsteen, U2 e BB King são recorrentes.

GNT, 21 h

Será que Anna Wintour veste Prada?

Documentário. Desde o dia em que Meryl Streep deu vida a Miranda Priestly, a editora de moda mais temida dos cinemas em O Diabo Veste Prada, os fashionistas associaram a personagem fictícia à real Anna Wintour, editora da Vogue, a revista de moda mais poderosa do mundo. Produtores negaram, atores também e, para tirar a prova, o GNT exibe Mulheres no Comando: Anna Wintour, programa que retrata o dia a dia no trabalho e na intimidade desta mulher que dita moda em todo o mundo.

RECORD, 23 h

Câmera Record resgata ex-famosos

Do sucesso ao anonimato. O jornalístico apresentado por Marcos Hummel rastreou o paradeiro de pessoas que tiveram de reaprender a viver como mortais depois de terem conhecido as benesses da fama. São celebridades de outros tempos, como Paulo Cintura (ex-aluno do Professor Raimundo e voz do bordão "Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa"), um ex-astro do axé (autor do hit Na Boquinha da Garrafa), uma modelo que fez fama nos anos 80 e um garoto-propaganda do passado.

CULTURA. 22 h

Provocações fala de cinema e cultura

Entrevista. A especialista em políticas culturais e cinematográficas Alessandra Meleiro conversa com Antônio Abujamra no Provocações. Ela diz que o Brasil é um grande mercado para o cinema, mas ressalva que o cinema brasileiro ainda é pouco visto por brasileiros. A especialista ainda relata a experiência de viver no Irã por sete meses para concluir uma pesquisa que rendeu o livro O Novo Cinema Iraniano. "O Irã não é um país muito agradável de se viver", fala Alessandra a Abujamra.

A VIDA É UMA NOVELA

Teresa reencontra ex-namorado

Viver a Vida, 21h. Enfim, a bela Teresa, personagem de Lília Cabral na novela das 9 da Globo, enxergará outro homem que não seja José Mayer: Está prevista para hoje a primeira cena de Jean-Pierre Noher, intérprete de Jean Marie, ex-namorado de Teresa. Na sequência, a ex-modelo almoça com a filha Luciana (Alinne Moraes) e com Miguel (Mateus Solano), quando é surpreendida por Jean Marie. Ele se apresenta como dono do restaurante e, claro, faz questão de tratar a ex como sua convidada.