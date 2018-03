O melhor da TV

DISCOVERY, 22h

Superprodução

Vida estreia hoje

Grande lançamento do Discovery Channel para 2010, a minissérie Vida estreia hoje no canal. A superprodução, realizada em parceria com a BBC, conta com os mesmos criadores da elogiada série Planeta Terra. Assim como a antecessora, Vida é um show visual, que mostra a vida animal e vegetal por ângulos nunca vistos. Ao todo foram quatro anos de filmagens em alta definição, que resultaram em mais de 3 mil horas de gravação. A produção teve 500 funcionários.

No episódio de hoje, que irá ao ar tanto no Discovery Channel quanto no Discovery HD Theater, vale a pena ficar de olho nos macacos-prego de Roraima, que usam pedras improvisadas para comerem sementes de palmeiras que passaram uma semana no sol para ficarem "no ponto".

Vida terá 10 episódios semanais. Para promover o lançamento do programa, o Discovery Channel avisa que ficará com o sinal aberto a todos os assinantes da NET até 25 de março. / GUSTAVO MILLER

CULTURA, 23 h

Tributo a Elis Regina, que faria 65 anos

Pimentinha. Um dia após a data em que Elis Regina completaria 65 anos, a Cultura exibe um especial com entrevistas e apresentações da cantora em dois programas da emissora: Vox Populi e MPB Especial. Nas atrações, a cantora fala sobre o início de sua carreira, quando ganhou o 1.º Festival de MPB cantando Arrastão, e relembra o primeiro encontro com Chico Buarque. Elis também canta, claro, e interpreta músicas como Ladeira da Preguiça, Eu Preciso Aprender a Ser Só, Estrada do Sol e Falei e Disse.

GNT, 21 h

Susan Boyle: do

Sonho à Realidade

Documentário. Desde a noite em que Susan Boyle se apresentou no reality show Britain"s Got Talent, ela virou celebridade na internet. O vídeo no YouTube da senhora desprovida de beleza, mas dotada de uma potente voz, ganhou milhões de acessos rapidamente, transformando Susan Boyle em heroína no mundo todo. O documentário Susan Boyle: do Sonho à Realidade mostra os passos da cantora durante o reality e a consagração com a canção I Dreamed a Dream, do musical Os Miseráveis.

SBT. 22h15

Cabrini passeia com Bruna Surfistinha

Conexão Repórter. No programa de hoje, Roberto Cabrini mostra o mundo da prostituição em São Paulo, na companhia de Bruna Surfistinha. A ex-garota de programa leva Cabrini à Rua Augusta e a outros pontos da cidade onde costumava trabalhar. Uma das produtoras da atração finge ser garota de programa para descobrir o que há por trás do sexo de luxo e vai às boates, clubes e flats que costumam ser frequentados por prostitutas para mostrar como agem os aliciadores e cafetões.

SONY, 21h30

Courteney Cox faz rir em Cougar Town

Idade da loba. A ex-Friends Courteney Cox volta às comédias com a série Cougar Town, em cartaz na Sony. O canal mostra hoje o 6.º episódio da temporada de estreia. No capítulo, intitulado A Woman In Love (It"s Not Me), Josh (Nick Zano) diz a Jules (Courteney Cox) que está apaixonado por ela. Nesse momento, Jules decide que chegou a hora de terminar o namoro com Josh. Como ela não é boa em colocar um ponto final em relacionamentos, pede ajuda às suas amigas.