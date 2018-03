O melhor da TV

Edgard volta ao ar com "Experimente"

Eterno VJ da MTV, Edgard Piccoli está de volta ao Multishow hoje à noite, com a estreia do 2º ano de Experimente. O programa, que entrou no ar no ano passado para substituir Circo do Edgard, traz o apresentador em um loft moderninho, cujas portas estão sempre abertas para a entrada de novos talentos musicais. Na edição desta terça-feira, Piccoli recebe os músicos Rômulo Fróes e Céu - ambos com últimos discos elogiadíssimos. O programa também servirá para exibir Aula de Francês, novo videoclipe da cantora Tiê. /GUSTAVO MILLER

GLOBO, 22 h 15

"BBB" tem o primeiro paredão duplo do ano

Reality. A noite de hoje servirá para apresentar ao público fã do Big Brother Brasil o primeiro paredão duplo da 10ª edição - Anamara e Michel foram os escolhidos para a "estreia". Até a semana passada, ocorriam paredões triplos. Após a decisão do público, o programa terá sete confinados na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

EUROCHANNEL, 21h00

André Malroux é alvo de documentário

Século 20. Pena que a Sky tenha eliminado este canal de seu line up. Resta aos assinantes da TVA a chance de assistir ao documentário que retrata a vida de André Malraux, ensaísta, romancista, ativista político e aliado do general Charles de Gaulle. Nascido em Paris em 1901, deixou obra até hoje tomada como referência.

ESPN. 21h00

Reveja a Alemanha de Beckenbauer

Clássico. Quem já viu poderá rever; quem nunca viu tem aí uma grande chance: o canal ESPN exibe hoje, dentro da série Os Clássicos Mundiais, a partida da final da Copa do Mundo de 1974, entre a Alemanha de Beckenbauer e a Holanda de Johan Cruijiff (seleção que eliminou o Brasil daquele mundial já na segunda rodada).

E!, 22h00

Jay McCarroll ganha especial

Project Jay. O surpreendente estilista Jay McCarrol fez história no Project Runway, ao se tornar o primeiro vencedor do famoso reality show fashion apresentado pela modelo alemã Heidi Klum. Para mostrar como está a vida de McCarrol após a vitória, o canal E! exibe um especial sobre a sua vida em Nova York.