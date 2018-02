O mar como palco de um drama existencial

Como Saint-John Perse, Salles gosta de trabalhar com a polissemia da palavra. A chave do título encontra correspondência na notação que inicia a pauta musical, a clave. Sentido e som andam juntos nos poemas dramáticos de A Chave do Mar, de caráter autobiográfico, buscas proustianas de um tempo em que a existência era mais leve e as ondas menos perturbadoras. No poema Do Mar, por exemplo, as ondas usam a "diccção da espuma" numa língua universal próxima do esperanto, entendida por surfistas em qualquer parte do mundo - o que inclui o jovem Salles, frequentador do posto três de Copacabana nos anos 1960.

Perse imaginou um teatro simbólico à beira-mar, onde o drama humano tem lugar. Salles combina esse espaço com o tempo mítico - como no poema em memória do bibliófilo José Mindlin. Nele, a palavra oracular se manifesta no virar de uma página. A iluminação mística, paradoxalmente, chega à noite, na "hora descarnada" em que os olhos viram instrumentos inúteis. O poeta invoca a luz novamente no poema Natal, publicado pelo Estado num especial de fim de ano, em que fala de um menino, filho de carpinteiro, remetendo o leitor à arena religiosa do poeta Jorge de Lima.

"Essa experiência de um poema partilhável, distante da poesia autocentrada da minha geração, me levou a uma concisão não redutora, mas aberta." De fato, os poemas já começam nos títulos. São, segundo o poeta, seus primeiros versos. As epígrafes - de Cortázar a Updike - representam igualmente uma pequena sinopse dos poemas. Neles, o mar surge como agente físico imanente de um "reencontro com as raízes" desse carioca hoje mais paulistano.