Definitivamente, a existência humana não deve ser reduzida a uma época de férias, com poucas tarefas. Que ideia pervertida seria essa, de um reino inteiro da natureza dedicado a fazer nada? E, no entanto, a maior parte do tempo a mentalidade humana se dedica a livrar-se das tarefas, imaginando-as como castigos. Essa margem de manobra que chamamos de livre-arbítrio inventou essa folga: nascer, explorar ao máximo os recursos do planeta e da civilização dando o mínimo em troca, estendendo ao máximo a apatia que faz com que esqueçamos quaisquer vestígios de obrigações e deveres. Desse jeito fica cada vez mais difícil responder às perguntas básicas da filosofia: De onde viemos? Para que somos? O manto da normalidade preserva e perpetua o projeto de existir com o mero intuito de descansar e consumir.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A alma não para de produzir ideias novas que provocam entusiasmo. Navegando nessa sagrada emoção que é o entusiasmo novos projetos parecem abrir-se e você, com certeza, não fará por menos, embarcará nessa onda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TOURO 21-4 a 20-5

É hora de colocar ponto final em alguns assuntos que se alastram por tempo demais sem ter evoluído o mínimo indispensável. Faça isso em nome de abrir espaço para novos assuntos ingressarem em sua vida.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Participar de reuniões com pessoas importantes dará a você uma medida do que é necessário fazer. Evite ver nessas reuniões a compensação de seus esforços, pois na verdade elas significam apenas o início do longo caminho.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É de esperar-se que aconteça jogo sujo, que pessoas tomem atitudes que não seriam próprias de humanos, mas de animais. Porém, você deve esforçar-se para não sentir que a situação convida a participar do jogo sujo.

LEÃO 22-7 a 22-8

Passos maiores do que a perna dão no que dão, todo mundo sabe. Mas a ambição contradiz o bom senso e mesmo você conhecendo os resultados da ousadia, a situação se repete incessantemente. Como dar fim a isso?

VIRGEM 23-8 a 22-9

É possível distorcer tudo até que se pareça com o que você deseja. Isso dará certo ar de vitória, mas o tempo passará e a distorção vai tornar-se evidente. Aí o ar de vitória se transformará em derrota.

LIBRA 23-9 a 22-10

Contemplar as atitudes absurdas que pessoas tomam fere intimamente muitos conceitos básicos. Porém, isso não deve servir para você achar que os conceitos estão ultrapassados, mas para afirmá-los mais ainda.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quando os pequenos assuntos começarem a dar errado, veja nisso um convite para você lhes prestar mais atenção. Tratar a situação com enfado só complicaria ainda mais o panorama. Melhor prestar atenção.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quando alguns desejos não podem ser satisfeitos, dadas as circunstâncias, o pior que se pode fazer é teimar em seguir em frente. Isso só asseguraria que você desse de cara contra a parede da sua própria teimosia.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Tudo pode ser negociado, mas dentro das estritas normas de correção. Quando começarem a surgir quaisquer vestígios de jogo baixo, tenha a delicadeza de retirar-se e aguardar que as coisas recuperem a lucidez.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quando você conversa com pessoas lúcidas, elas não ouvem suas palavras, mas leem o que está nas entrelinhas. Por isso, se você tiver questões que prefere manter em silêncio, melhor tomar cuidado com o que diz.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os apertos são necessários, porque de outro modo a alma se entregaria à lassidão e não se esforçaria para garantir a realização dos ideais que, de tão avançados que são, não poderiam acontecer automaticamente.