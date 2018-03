O mal é humano

Assim como a negrura da escuridão não é uma cor em si mesma, mas a ausência de todas elas, o mal tampouco existe "per se", sendo apenas a ausência de outras luzes. A natureza é destituída da divisão moral de bem e mal, age cegamente de acordo com a inexorável lei da necessidade. A natureza tem um antídoto contra todo veneno e uma recompensa para cada sofrimento provocado, nada disso deve ser chamado de mal ou bem. O verdadeiro mal provém única e exclusivamente da inteligência humana e a sua origem encontra raízes no raciocínio que dissocia nossa humanidade da natureza. Pensem com clareza e de forma profunda e descobrirão que todo mal, excetuando a morte e os acidentes, encontra sua origem na inteligência humana.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O receio dará lugar à necessidade urgente de colocar em marcha os planos. Na prática, não haverá tempo para ruminar os argumentos do receio, a necessidade de ir em frente sobrelevará quaisquer dúvidas ou dilemas.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando a alma coloca seu conhecimento em prática experimenta a verdadeira espiritualidade. Nos dias atuais, o sagrado não está mais nos templos teoricamente dedicados a isso, mas se revela através das pessoas que agem.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Chegou a hora desejada e desejável, o momento em que a alma embarca no espírito de aventura

e se deixa carregar por esse a despeito de haver dificuldades e obstáculos aparentemente intransponíveis.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Conhecer as pessoas com que você lida nos assuntos mais importantes é o fundamento do sucesso. É irrelevante gostar delas ou detestá-las, o que importa é conhecê-las bem e adiantar-se aos seus movimentos.

LEÃO 22-7 a 22-8

A verdade está nos fatos e não na maneira como as pessoas os descrevem. Os fatos não são

perceptíveis apenas através dos cinco sentidos físicos, fatos são também as percepções intuitivas e as sensações.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O assunto em questão da atualidade não é você saber o que fazer, como fazê-lo nem quanto ganhará pelas tarefas cumpridas. O assunto em questão gira em torno de a quem associar-se para empreender o necessário.

LIBRA 23-9 a 22-10

Sua tarefa talvez seja a mais difícil de toda nossa humanidade, pois consiste em preservar o equilíbrio nos relacionamento sociais e, todos sabemos, essa é a última coisa que as pessoas, sempre egoístas, desejam.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A imaginação que alimenta a força dos desejos faz o objetivo parecer relativamente fácil de conquistar. Porém, a história deveria servir para sua alma ficar com um pé atrás diante das promessas de facilidades.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

As demonstrações de força são inúteis e desnecessárias quando a conquista foi consumada. Isso seria um escorregão perigoso no sentido da arrogância, a qual, por ser viciosa, representaria uma fragilidade também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Todas as suas certezas foram postas em dúvidas, aconteceram situações que serviram para questioná-las. Isso representa ter de lidar com dilemas que de outra forma nem teriam sido imaginados. No fundo, isso é bom.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Vínculos e compromissos não dão a você suficiente margem de manobra para experimentar a liberdade desejada. Porém, esta condição, apesar de desconfortável, não é ruim em si mesma, é produto da necessidade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Abrir-se passagem no meio das dificuldades e adversidades pode ser um exercício pleno de alegria, já que sua alma se guiaria pelos ideais que outrora fizeram o coração ferver de vontade de realizá-los, tendo-os ressuscitado.