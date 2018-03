O mal arraigado entre vidas em ruína

Em dado momento do romance Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, a governanta da decadente família nele retratada anota o clima ruim entre seus membros: "Não havia dúvida de que qualquer coisa parecia prestes a explodir entre eles - quem sabe uma luta, um mal-entendido que se alastrasse pela vida inteira". É o que vai acontecer. O dramaturgo Dib Carneiro Neto transpôs com êxito a essência de um original extenso e complexo para a linguagem cênica à qual Gabriel Villela imprime o sentido de uma verdadeira Ópera dos Mortos, apropriado o título de outro romance, este de autoria de Autran Dourado, mais um dos mineiros que mesmo à beira-mar do Rio de Janeiro nunca deixaram o chão de ferro das Gerais. O espetáculo é um réquiem. Não tem a claridade das igrejas de Ouro Preto ou a leveza das pinturas de Guignard. Não. Aqui a vida se passa em roxo e no ofício das trevas. Um personagem avisa: "O mal estava arraigado na ruindade dos Menezes", a gente estranha que povoa o enredo através de cartas, diários, confissões. Narrativas de dias antigos ou tempo parado. O clima alucinatório domina o embate de dois irmãos por uma mesma mulher e de ambos com um terceiro que vaga pelo casarão embriagado e com trajes femininos. Vergonha e arauto da ruína de todos.

O interesse e o encanto do espetáculo residem na sua estrutura levemente arcaica e ao mesmo tempo inovadora. Interesse em se observar como em mundo psicológica e materialmente fechado passa a chama que isola e junta simultaneamente o catolicismo de certezas eternas e as teorias freudianas. Lúcio Cardoso (1913-1968) surgiu depois da literatura social e antes que se firmasse a vertente da ficção urbana. Período de obras de ênfase na subjetividade de aspecto persecutório, autoexplicativas já nos nomes. Pela esquerda, Dyonélio Machado com Os Ratos (1935) e Graciliano Ramos, Angústia (1936); pelo ângulo das crises espirituais e do fantástico Otávio de Faria, de Os Caminhos da Vida (1939) e Cornélio Penna do impressionante Menina Morta (1954). Há mais exemplos. E o encanto nasce do empenho de Villela em se reencontrar com Minas de beleza e de dores, exaltando as primeiras e não se esquivando das segundas. Ambas estão nas suas origens. Ele traz ao palco cores e formas que somam o barroco à arte espontânea dos panos e objetos cotidianos. Paira uma tensão entre o vínculo à terra natal e a exasperação com o conservadorismo dos costumes, o retraimento do "ferro nas almas" ou a melancolia que perpassa, por exemplo, o romance O Amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos. Crônica da Casa Assassinada leva esta contradição aos extremos da demência branda ou da extinção. Vai até onde não há "nenhum sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos".

Com um elenco coeso com espaço para destaques individuais - Villela encenou uma missa dramática com movimentos que sugerem alternadamente procissão, ceia pagã e crucificação enquanto mulheres e homens extravasam rancores e desejos. O espetáculo ressente-se quando se afasta do tom velado e dos subentendidos de Lúcio Cardoso. Quando o erotismo, o que é furtivo e reprimido nele, tende para gestos explícitos e diluidores. Há descompasso entre o modo como se mostra mais o corpo masculino e o retraimento do esplendor feminino de Nina, alvo de cobiça. Ela consta na história como linda "e uma presença (...). Não havia apenas beleza, mas toda uma atmosfera concentrada e violenta de sedução". Xuxa Lopes, com tipo imponente e o temperamento nervoso para o papel, está semiencoberta por trajes volumosos e uma touca/aplique que esconde os cabelos. Mesmo assim, ela tem lampejos de sensualidade, garra emocional e a fúria da personalidade conturbada em um contexto de paixões sombrias. Em incisiva semelhança com sua intervenção, Sérgio Rufino evita a caricatura e expressa eloquentemente o desvario do homem de vestido e salto alto a ostentar a insolência de quem se sabe derrotado.

Desequilíbrios nos detalhes não tiram a imponência do espetáculo. Cuidadoso com o discurso e os silêncios, o diretor os envolve com efeitos visuais quentes. Há um fundo de compassivo em cada sequência do que parece ser um gesto artístico e delicadamente pessoal de Gabriel Villela: homenagem a Lúcio Cardoso e adeus a um mundo que ainda atrai, mas ficou no passado.