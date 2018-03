O magnífico cavalo de Turim

Em Berlim, em fevereiro, ele anunciou que estava parando com o cinema. A comoção foi grande - O Cavalo de Turim, que venceu o prêmio da crítica, é a prova da extrema depuração do estilo de Tarr. O filme, em rigoroso preto e branco, é deslumbrante. Na entrevista ao lado, Claire Denis destaca o longa precedente do diretor, O Homem de Londres, também exibido na Berlinale, no ano anterior, e muito bom.

Somados os 20 títulos de Claire Denis e os 14 de Béla Tarr, o Indie 2011 já tem programação que chegue para manter o cinéfilo ocupado até o dia 29. Mas há mais - a Mostra Mundial oferece 23 filmes inéditos. Representam 15 países.

Entre eles, estão os vencedores de Roterdã, considerado o maior reduto da produção indie fora dos EUA (e de Sundance). Finisterrae, de Sergio Caballero, da Espanha, e Eternidade, de Sivaroj Kongsakul, da Tailândia, venceram o principal prêmio de lá, o Tiger Award. Outros destaques - Bellflower, de Evan Glodell, dos EUA, e Família X, de Koki Yoshida, do Japão.

Outra seção privilegia a Música do Underground e o DIY, Do It Yourself, Faça Você Mesmo. São nove documentários inéditos que trazem bastidores de bandas como Ministry e Fishbone, além do artista performático Jesse Bernstein, que influenciou Kurt Cobain, e a banda brasileira Inocentes, que completa 30 anos. Dois documentários retratam a nova onda do punk, justamente o DIY.