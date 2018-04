O mágico pedido de perdão que Tati aprovaria Começa hoje o ciclo que resgata tesouros do cinema e grandes filmes que fizeram história no Belas Artes, o conjunto de salas que está com seus dias contatos em São Paulo. Um dos filmes do segundo grupo é uma animação, As Bicicletas de Bellevue, de Sylvain Chomet. O filme estará de volta simultaneamente com o lançamento do novo trabalho do diretor, também nesta sexta-feira.