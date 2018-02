O mafuá de Yamandu

Se os versos "se a morte é um descanso/ Meu bem, eu prefiro viver é cansado", escritos em 1996 pelos craques Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro e Zé Trambique em homenagem ao grande Mestre Marçal, fossem interpretados como metáfora de uma incansável efervescência artística eles se encaixariam perfeitamente ao perfil de Yamandu Costa.

Aos 31 anos, o compositor e violonista gaúcho parece não ter tempo a perder e acaba de lançar o 12.º disco de sua carreira. Além disso, Yamandu tem mais quatro álbuns prontos na gaveta, com diferentes formações - esperando pacientemente para não serem encavalados no mercado -, e o projeto de mais um, que deve ser gravado em 2012 com o título de Sabores, registrando a sonoridade de gêneros da América Latina.

Ninguém tem culpa de Yamandu ser uma usina sonora de criatividade e de ser o violonista de 7 cordas mais impressionante a surgir depois de Raphael Rabello (1962-1995). E o novo trabalho, batizado de Mafuá (Biscoito Fino), com dez temas próprios, atesta mais uma vez que já está mais do que na hora de Yamandu ser encarado como um grande compositor e não apenas como um exímio instrumentista.

O disco, que foi gravado em 2007 na Alemanha e lançado em 2008 apenas no mercado europeu, chega finalmente ao Brasil e registra o primeiro álbum solo de Yamandu. O CD foi gravado e produzido pelo violonista alemão Peter Finger que, em 2005 viu o brasileiro se apresentar em um festival no sul da Alemanha e ficou impressionado. Dois anos depois, convidou Yamandu para tocar no Open Strings Festival, em sua cidade, Osnabrueck, e cedeu toda estrutura para ele gravar o que quisesse.

"Esse cara é fantástico, um baita violonista. Tem um complexo de gravação com estúdio, loja de discos, teatro para dar aulas e uma sala de gravação com todo aquele acabamento alemão, com condições muito boas para se trabalhar", diz Yamandu.

Inspiração e maturidade. No repertório, pelo menos duas composições já eram conhecidas por aqui. El Branco Del Negro havia sido gravada em belíssimo duo com o saudoso mestre do clarinete Paulo Moura em 2004. "Sempre abro meus shows com essa música, não podia ficar de fora. Ela faz aquele apanhado latino-americano, com a mistura natural da fronteira, que vem da minha formação gaúcha. E, no meio, tem aquela citação da música do Tom Jobim", conta o compositor e violonista fazendo referência à Correnteza, de Jobim e Luiz Bonfá, agora registrada com Yamandu também assobiando e fazendo vocalizes.

O outro tema já conhecido do público é Samba pro Rapha, composto em homenagem mais do que justa a Raphael Rabello. O primeiro registro fora feito em Mafuá, mas devido à demora do disco em aportar no País, chegou primeiro aos ouvintes brasileiros na gravação do esplendoroso Luz da Aurora (2009), de Yamandu com o bandolinista Hamilton de Holanda.

As outras oito composições do violonista não são menos dignas de nota. Elodie foi feita por Yamandu quando ele conheceu sua esposa em Paris e não à toa leva o nome da mulher. Zamba Tuerta tem o caráter fronteriço e as influências argentinas. Bachbaridade nasceu de um encontro com os também violonistas Fabio Zanon e o Duo Assad, sendo inspirada "naquele clima clássico, mas chega ao sul, com cara de Piazzolla". Bostemporânea é uma tiração de sarro com o tipo de música contemporânea feito na época. Choro Loco tem registro "pretensioso e truncado", segundo o próprio compositor referindo-se ao fato de a composição estar completamente fora dos padrões do choro. E ainda tem a dolente Ressaca, Caminho de Luz e Tipo Bicho, que fecha o álbum com chave de ouro.

Outros autores. O disco ainda conta com três temas de outros compositores, não menos brilhantes que Yamandu. Mafuá, faixa que batiza o CD, é criação antiga, de autoria de Armandinho Neves, na linha de Brejeiro, de Ernesto Nazareth. "Esse cara foi um grande compositor da década de 1940. Ele tocou em todos os regionais e deixou uma obra enorme a ser descoberta", diz Yamandu. O disco tem também a abluesada Quem É Você?, de Zé Gomes, que nos anos 1970 acompanhava Almir Sater.

Outro destaque é Lalão, tema batizado com o pseudônimo do próprio autor, o compositor Esdras Mariano, do Recife, e ainda escondido do grande público. "Ele é um mestre do violão, da tradição de um Canhoto da Paraíba... É um cara genial, que está aí vivo e precisa ser ouvido por todo mundo", ressalta Yamandu.

Neste caminho de crescente maturidade, se comparado com os tempos de 2001, quando ele despontou ao vencer o Prêmio Visa, é difícil imaginar onde Yamandu pode chegar. Afinal, como bem disse a flautista Léa Freire, música se faz com os ouvidos, não com os dedos. "A maturidade vem com o tempero da idade. Eu devo muito ao Dominguinhos. Não é na força, é no jeito. Hoje, vejo vídeos meus de nove anos atrás e fico até com vergonha, tinha aquela coisa de juventude, parecia que o mundo ia acabar. Mas as pessoas têm que relevar. O amadurecimento e a calmaria vêm com o tempo", completa o compositor e violonista.

