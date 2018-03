O leque de possibilidades

Um leque muito amplo de possibilidades e perspectivas se descortina à consciência humana que estiver apta a percebê-lo, tendo se purificado intimamente através dos dramas particulares que pressionaram para que se mudasse a escala de valores com que se julga a realidade. Por enquanto, este leque amplo de possibilidades é apenas isso, não define nenhuma orientação, só apresenta realidades possíveis e futuras que substituam as atuais, cujo fim é inexorável, além de iminente. Por isso, neste momento é propício sonhar, porque através do voo da imaginação essas possibilidades futuras se precipitam à consciência de quem lhes der crédito e, a seguir, se empenhe em conquistá-las até se tornarem parte integrante daquilo que chamamos de realidade. Toda realidade foi um dia apenas imaginação, ou não?

ÁRIES 21-3 a 20-4

Os interesses materiais são os grandes corrompedores dos relacionamentos baseados em confiança e colaboração mútua. Essa é a regra da normalidade que, porém, é renegada pelas exceções, que também acontecem.

TOURO 21-4 a 20-5

Todo empreendimento envolve risco, quanto mais no momento atual, em que o mundo inteiro derrete sem ter mostrado ainda sua nova cara. Porém, não seria sábio esperar as coisas se definirem, isso pode demorar demais.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Todas as certezas são temporárias, duram até que a realidade mostre que devem ser substituídas por outras. Atualmente, o ritmo de mutação das certezas é estressante, nada dura e por isso a sensação de incerteza.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Entre acreditar no que as pessoas dizem e observar com atenção o que elas fazem, fique com a segunda opção. As palavras deixam lugar a dúvida enquanto os fatos falam por si. É pelas obras que os humanos se dão a conhecer.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tendo em vista que toda realidade humana deriva da imaginação, melhor será você começar a levar a sério a dinâmica da subjetividade, tão desprezada pela mente ocidental, convencida de que isso seria coisa de mulherzinha.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Leve a sério a ideia de que o mundo do futuro, que orienta o verdadeiro progresso, não tem raízes no atual nem em nada conhecido. Por isso, quanto mais você fizer uso da criatividade e se reinventar, melhor será.

LIBRA 23-9 a 22-10

A sua vida é cheia de gente, o que honra sua natureza libriana. Isso, porém, não diminui a importância de certos momentos de solidão, pelos quais sua alma compreenderá com clareza o panorama em andamento.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As informações que circularem através dos relacionamentos que você sustentar serão cruciais e definirão o panorama com que você terá de lidar. Por isso, procure sempre sustentar a verdade, só ela e nada mais do que ela.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Preserve a mente aberta e receptiva para conseguir mudar de planos e estratégias quando acontecerem esses mistérios que chamamos de coincidências. Afinal, são essas coincidências que farão tudo dar certo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sobrarão condições e acontecimentos para você rever seus conceitos e pontos de vista, mas no final do dia isso só acontecerá se você se munir de suficiente boa vontade. Nada no mundo humano se faz por obrigação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Muitas coisas foram evitadas através de confusões, mas sua alma só reconhecerá isso quando assumir que nada melhor poderia ter acontecido. Na hora de acontecer pareciam castigos; depois mostraram sua verdadeira cara.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ser vítima não é satisfatório. Porém, menos satisfatório ainda é prolongar o estado de vítima, pois isso significaria deixar de fazer o necessário para que a justiça prevaleça. Nada há de justo em vitimizar-se.