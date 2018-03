O legal de Elia Kazan

Frances Kazan foi mulher de Kazan por mais de 20 anos. Quando o conheceu, Kazan já havia parado com o cinema. Convertera-se em escritor. Foi o que os aproximou. Frances também é escritora e eles compartilhavam o interesse pela cultura turca - ele nasceu em Constantinopla, numa família de ascendência grega. Ela é inglesa, de Brighton.

Frances conta tudo isso na entrevista realizada num hotel dos Jardins. Ela havia programado passar cinco dias na cidade (até hoje). Vai a Iguaçu. Está louca para conhecer as cataratas. "Toda aquela água", comenta. Frances é caminhante por natureza, mas foi incentivada a não se distanciar muito do hotel. "Eles (a organização da Mostra) se preocupam muito com a gente."

No palco do Auditório Ibirapuera, na quinta à noite, na inauguração da 35.ª Mostra, ela já havia dito que o próprio Kazan teria ficado 'thrilled and delighted' com a homenagem do evento, que programou uma retrospectiva de nove de seus filmes. Frances Kazan veio ao Brasil justamente para acompanhar a retrospectiva. Ela conta que recebe muitos convites para festivais. Declina a maioria. Afinal, embora tenha o compromisso de honrar o legado do ex-marido, ela tem a sua vida, o seu trabalho para levar.

Um novo romance está saindo - The Dervish, O Dervixe, uma investigação sobre a cultura turca no começo do século passado. Foi um livro que exigiu muita pesquisa. Ela gosta disso. Sua literatura não é fantasiosa, é embasada na realidade. A de Kazan, também. "Elia era muito pessoal mesmo quando não era autobiográfico", ela avalia. Quando o conheceu, ela admite que não sabia muito bem quem era. "Naquela época, a gente não tinha a ferramenta da internet. Hoje em dia, você pesquisa na rede e em minutos fica sabendo tudo sobre qualquer pessoa que tenha uma vida pública."

A história de Kazan ela descobriu na convivência, inclusive o episódio mais polêmico, quando ele aceitou colaborar com a Comissão de Atividades Antiamericanas do Senado, nos anos 1950. Kazan manchou sua carreira colaborando com o macarthismo. Muita gente não o perdoou até hoje por isso. Houve protestos quando ele ganhou seu Oscar de carreira da Academia de Hollywood. "Em todo o mundo observo um grande respeito por Elia e sua obra. As dúvidas parecem existir somente em sua terra, os Estados Unidos", ela diz.

O repórter lembra o livro com a entrevista que Elia Kazan concedeu a Michel Ciment. A última frase do diretor refere-se ao epitáfio que ele queria gravar sobre sua lápide - "Não gosto de tudo o que fiz, não fiz tudo o que gostaria, mas esta é a minha vida." Frances ilumina-se num sorriso - "Michel é um grande amigo, muito querido, e uma das pessoas que melhor reconheceram a integridade e complexidade de Elia. Mas não só ele. Martin (Scorsese) também. Sua carta para Elia (o documentário que a Mostra exibiu no ano passado) é muito valiosa para o reconhecimento do meu marido."

Ela conta que não participou da seleção dos filmes exibidos pela Mostra. Seu favorito não integra o conjunto de nove títulos. É Baby Dool, lançado no Brasil como Boneca de Carne. O filme de 1956 é interpretado por Carroll Baker e Eli Wallach. E por que Frances gosta tanto dele? "É uma adaptação de Tennessee Williams, eu eu amo, mas o que me atrai particularmente no filme é o seu humor. Elia podia ter humor na vida, mas achava que não tinha nos filmes. Baby Doll é a prova de que tinha, sim."

Vigor crítico. Um artista perseguido pela má consciência ou um comunista sincero que se insuregiu contra a ditadura do stalinismo no Partido? "Elia foi sempre um homem político. Acho um absurdo que se fale de má consciência a propósito dele. Sua obra já era crítica e ficou ainda mais depois do macarthismo." Frances revela um dado essencial da personalidade do marido - "Elia nunca foi de remoer o passado. Assim como abandonou o cinema, ele abandonou muita coisa. O que ficava para trás, estava encerrado."

Um pouco por influência do marido, Frances também quis militar. No quê, contra quê? "Tenho um amigo que realiza um trabalho muito importante num comitê de apoio a crianças que sofreram abusos." Ela conta que o número de famílias que vivem na miséria em Nova York - e de crianças que sofrem todo tipo de violência - é imenso, uma vergonha, considerando-se a grandeza da 'América'. O assunto vira a política norte-americana, o legado de George W. Bush.

"Adoro viajar, mas, não faz muito tempo, tinha vergonha de declarar que era norte-americana, mesmo que por casamento. Em toda parte havia um sentimento muito forte contra os EUA de Bush. Seu legado é essa crise horrível que consome a América." Esperança? "Barack Obama iniciou uma nova fase, mas está aquém do que esperávamos dele." Desencanto? "Não se for para paralisar. Elia e eu tínhamos em comum a crença de que viver é lutar. Cruzar os braços, nunca. Arregaçar as mangas, sim."