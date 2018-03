O jazz que deu samba Entre as joias do latin jazz está o recém-descoberto registro que Dizzy Gillespie fez por aqui em 1974. Na ocasião, ele viajara ao Brasil para conhecer de perto a música que tanto influenciara os jazzistas americanos nos anos 60. Nada estava no script e quando lhe ofereceram algumas horas de estúdio com o Trio Mocotó, Dizzy topou imediatamente. Não deu outra: percussão ardilosa, samba, blues e jazz com sotaque gringo-brasileiro. Uma pérola.