O inverno de Marina Lima Não é exatamente um disco fácil, daqueles de fazer assoviar e sentir a vida mais leve. Marina Clímax, álbum que a cantora lança depois de cinco anos sem novidades, faz tudo parecer mais frio do que realmente é muito em razão das texturas criadas por programações eletrônicas e melodias sem picos de êxtase (apesar do nome do disco). Não há baladas ou rock and roll, águas nas quais velejava em tempos de maior exposição. Sem a pressão por vendas, Marina faz um álbum conceitual, produzido por Edu Martins e Alex Fonseca, que não deve emplacar em trilhas ou rádios pop por sua maior densidade. Chamam atenção a parceria com Adriana Calcanhotto em Não Me Venha Mais com o Amor, a coletiva Desencantados (com Alex Fonseca, Karina Buhr e Edgard Scandurra) e Pra Sempre (com Samuel Rosa).