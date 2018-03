Ele é agora um cigano, e eu quase um inglês". A frase do violonista flamenco Pepe Habichuela é significativa. Pois, ao contrário do jazz, aberto desde suas origens pouco mais de um século atrás a todo tipo de música, o flamenco é mais do que um gênero: é o símbolo de uma cultura nascida há séculos, desde a Idade Média, na Espanha, sobretudo na Catalunha, região onde há três gerações brilham os Carmona Carmona - uma família de virtuoses do violão flamenco. Pepe Habichuela (este é seu nome artístico), hoje com 66 anos, é a terceira geração de uma família que promete ainda dar ao mundo inúmeros virtuoses desta arte inigualável, que mistura ritmos obsessivos com riffs hipnóticos e volteios melódicos capazes de fascinar o mais frio dos seres humanos. O flamenco esquenta a alma, aquece o coração - e escancara os sentimentos básicos como paixão, tristeza, melancolia, euforia, entre tantos outros.

O inglês que virou cigano, ao menos neste maravilhoso CD Hands, é o contrabaixista inglês Dave Holland, de 64 anos. Ex-parceiro do mítico trompetista Miles Davis, Holland já tocou com os maiores músicos de jazz modernos. E há duas décadas brilha com seus próprios grupos, em quinteto ou em conjuntos maiores. Grava regularmente para a ECM de Munique - e cada nova gravação sua é saudada como essencial, pelo que traz de capacidade de inovação e qualidade artística.

Por isso mesmo, espantou seus devotos a atitude de Holland de unir-se aos virtuoses da família Carmona Carmona neste CD. Mas, ao contrário do que parece à primeira vista, não foi um lance oportunista. Dave conheceu Pepe em 2006; tocaram juntos e nos três anos seguintes percorreram festivais espanhóis praticando uma fusão particularíssima de jazz e flamenco. Só no segundo semestre de 2010 entraram em estúdio para registrar o CD Hands.

Tomemos, a título de exemplo, El Ritmo Me Lleva. O swing natural de Holland transforma a rumba de Habichuela em uma performance na qual o contrabaixista jamais soa postiço ou corpo estranho. Ao contrário, é um flamenco-jazz renovado, que conserva o misterioso charme da Catalunha e ganha um toque mais sofisticado, contribuição decisiva de Dave.

O grupo é formado por contrabaixo, três violões e dois percussionistas. Dos seis, quatro são da família Carmona Carmona: os violonistas Pepe Habichuela, Josemi Carmona e Carlos Carmona e o percussionista Juan Carmona. Ao todo, dez performances absolutamente memoráveis. Algumas você até acha no YouTube.

Não deixe de curtir os solos de Holland. Eis alguns deles: na faixa-título, Hands, um visceral fandango de Huelva, ele é melancólico na medida exata; é quase vocal no tango Subi la Cuesta (curta as palmas dos percussionistas, deliciosas); e majestosamente expressivo em My Friend Dave, que Pepe compôs em sua homenagem. Ele assina duas das dez faixas do CD: The Whirling Dervish, onde dá bom espaço aos solos de percussão; e Joyride, onde tira o flamenco de seu território e o faz mergulhar no do jazz moderno.

E, claro, são impressionantes o virtuosismo e a expressividade dos três violonistas da família Carmona Carmona e dos dois percussionistas: Israel Porrina "Piraña" e Juan Carmona.

Crítica: João Marcos Coelho

JJJJ ÓTIMO

