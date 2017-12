O infiltrado Tenho acompanhado com curiosidade e alarme a notícia de que um capitão do Exército teria se infiltrado num grupo de manifestantes que foi preso em São Paulo no dia 4, pouco antes de um protesto contra o presidente Temer. As informações foram divulgadas pelo El País Brasil e pela Ponte Jornalismo, e estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A prisão dos ativistas, que passaram mais de sete horas incomunicáveis no DEIC, foi considerada irregular pela Justiça, e questionam-se também as circunstâncias da abordagem realizada pela Polícia Militar.