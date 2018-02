O humor sério de Manu Lafer

Entre composições próprias - com notória influência de Luiz Tatit no apreço pela palavra - e reinterpretações, como a inusitada versão eletrônica de Águas de Março (Tom Jobim) vertida para o hebraico, há uma grande diversidade de gêneros, ritmos e sonoridades no CD, produzido por Alê Siqueira e Lincoln Olivetti. Misto de frevo, dance music, samba, coco, instrumental, sambalanço, ele não se prende a um "conceito" de álbum.

"Procuro por influência de artistas como Gilberto Gil ter ritmos variados, e a surpresa, justamente. É uma escola de violão criativo, não necessariamente virtuosista, que aprendi com Tatit", diz. Querendo mostrar canções "que sejam interessantes por si mesmas", ele se adapta à era do MP-3 em que essas peças são "consumidas" aleatoriamente. "A música voltou ao que era antes dos LPs, tem que agradar a todo mundo em três minutos."