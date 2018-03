O horror sofisticado de Del Toro

16H15 NA BANDEIRANTES

(The Crocodile Hunter - Collision

Curse). EUA, 2002. Direção de John Stainton, com Steve Irwin, Terri Irwin, Magda Szubanski, David Wenham.

Quatro anos antes de sua morte - foi atingido por um aguilhão de raia em 2006 -, o naturalista Steve Irwin fez este filme que é uma espécie de versão longa de seu programa de TV, em que se defrontava, a todo momento, com crocodilos, cobras, aranhas venenosas, etc. O bicharedo invade a tela quando o herói é recrutado pela CIA para recuperar cápsula que pode ter sido engolida por jacaré. A história é tênue, quase inexistente. O que vale (mas vale mesmo?) são as cenas de Irwin com os animais. Reprise, colorido, 89 min.

Como Cães e Gatos

21H15 NO SBT

(Cats and Dogs). EUA, 2001. Direção de Lawrence Guterman, com Jeff

Goldblum, Elizabeth Perkins, Miriam Margolyes, Alexander Pollock.

Cães combatem os gatos, que querem dominar os homens (e o mundo). Plateias infantis vão curtir os animais eletrônicos, que parecem reais. O público adulto, em compensação, poderá achar a tramas bobinha (e será verdade). Reprise, colorido, 93 min.

A Quase Verdade

21H45 NA CULTURA

(La Vérité ou Presque). França, 2007. Direção de Sam Karmann, com Karin Viard, André Dussollier, François Cluzet, Julie Delarme, Antonio Interlandi.

Uma espécie de ciranda amorosa. Karin Viard ama André Dussolier, que deseja Julie Delarme, que é mulher de François Cluzet e ele inveja a vida de solteiro de Antonio Interlandi. O elenco ajuda no tom de descontração do filme. Reprise, colorido, 90 min.

O Dia Que Durou 21 anos

22H NA TV BRASIL (2º ep.)

A emissora exibe a segunda parte do documentário de Camilo Tavares, que começou a mostrar ontem, sobre o envolvimento norte-americano do golpe militar de 31 de março de 1964 (que hoje completa 48 anos). A terceira e última parte passa amanhã. Reprise, colorido,26 min.

Todo Mundo em Pânico

22H15 NA BANDEIRANTES

(Scary Movie). EUA, 2000. Direção de Keenen Ivory Wayans, com Jon Abrahams, Rick Ducommun, Carmen Electra, Shannan Elizabeth, Anna Faris.

Fantasia que satiriza grandes êxitos do cinema de horror, especialmente Pânico, com seu assassino mascarado. Nada faz muito sentido, mas o público teen poderá se divertir com o cara que mata, embora seja tão atrapalhado quanto suas vítimas. Reprise, colorido, 79 min.

O Labirinto do Fauno

22H45 NO SBT

(Pan's Labyrinth). EUA, México, 2006. Direção de Guillermo Del Toro, com Sergi López, Maribel Verdú, Ivana Baquero, Alex Angulo.

Sergi Lopez faz capitão que espera esmagar a ferro e fogo a resistência na Guerra Civil espanhola. Nesse quadro de violência, ele recebe, em seu QG, a mulher grávida, que tem uma filha de outro casamento. O militar não sabe como lidar com a garota e Ivana Baquero, aterrorizada, se refugia num mundo de fantasia - o labirinto do título, habitado por um fauno. Del Toro, sem parentesco com Benício (o ator), cria um universo de fantasia e horror que age em múltiplos níveis no inconsciente do espectador. O filme venceu os Oscars de fotografia, maquiagem e direção de arte, Todos os prêmios foram merecidos. Reprise, colorido, 107 min.

Uma Vida em Segredo

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2008. Direção de Suzana Amaral, com Sabina Greve, Eliane Giardini, Cacá Amaral, João Antônio, Benício Aleixo Bernardo, Neusa Borges.

Suzana Amaral não faz propriamente adaptações, mas transcriações, buscando transformar em audiovisual a escrita que lhe atrai, nos livros em que se baseia. O original de Autran Dourado é sobre garota que, após a morte do pai, vai morar com parentes ricos. A mulher do primo trata de adaptá-la à nova realidade, mas Biela, a protagonista, só se sente bem com os mais humildes. A diretora viaja pelo mundo interior dessa mulher, como já viajara em A Hora da Estrela, que se baseava em Clarice Lispector. Quando acerta, e aqui ela acertou, Suzana imprime um tom a seus filmes. Intimista, delicado. Sabrina Greve, atriz de Antunes Filho, iniciou aqui sua carreira no cinema. É muito boa. Reprise, colorido, 54 min.

Virgem em Apuros

23H20 NA GLOBO

(Virgin on Bourbon Street). EUA, 2009. Direção de Clare Kilner, com Rob

Schneider, Jenna Dewan, Brianne

Davis, Chase Ryan Jeffery.

Garota que acredita no sexo somente após o casamento toma um pileque e, justamente nesse dia, tromba com o gigolô americano, Rob Schneider. Rola - ou não? As comédias com Schneider podem, ser tudo, menos castas. Esta não é exceção. Reprise, colorido, 98 min.

Conspiração Policial

1H30 NA BANDEIRANTES

(L.A.P.D. Conspiracy). EUA, 2000.

Direção de Ed Anders, com Michael Madsen, Marc Singer, Dennis Hopper, Wayne Crawford, Charles Durning.

Policial entra para esquema corrupto dentro da corporação. Quando o grupo é denunciado à corregedoria, ele é confrontado com a necessidade de calar os denunciantes - e isso significa matar tiras honestos. Dennis Hopper, com sua simples presença, faz a diferença e torna seu personagem mais complexo. Reprise, colorido, 97 min.