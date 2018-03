'O Homem Que Não Dormia' é empreendimento de alto risco

JJJJ ÓTIMO

JJJ BOM

James Joyce dizia que Ulisses era seu romance diurno e Finnegans Wake seu romance noturno. Guardadas as imensas e devidas proporções, pode-se dizer coisa semelhante de Eu me Lembro e O Homem Que não Dormia, de Edgard Navarro. O primeiro é o dia, o segundo, a noite; um é a vigília, outro, o sono; um é a consciência, o outro o sonho - ou melhor, o pesadelo.

Talvez seja nessa medida e por esta razão que Eu me Lembro tenha sido amado e O Homem Que Não Dormia desperte resistências, mesmo em quem se declara fã do realizador baiano, autor de um filme tão visceral quanto O Super-Outro, ícone da vanguarda baiana. Se em seu filme anterior Navarro havia posto a nu suas memórias, ternas e dolorosas, agora ele mergulha fundo, sem rede de segurança, em seus fantasmas. É empreendimento de alto risco - e o filme leva essa marca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Daí que o vilarejo que serve de epicentro lembre Macondo ou Comala, as cidades míticas de García Márquez e de Rulfo. Cidades de sombras, mais que de seres reais. Na de Navarro comparecem um coronel, um padre sem vocação, um coronel, um estranho peregrino... enfim, uma série de tipos que expressam tanto a fantasmagoria pessoal do diretor quanto a tradição das lendas brasileiras. Impressiona a maneira como ideias ganham forma em imagens (a árvore que se desfolha de uma só vez é de antologia). Mas como Navarro provavelmente encarou O Homem Que não Dormia como jorro do inconsciente, não se deu ao trabalho de depurar mais a forma e dar-lhe estrutura. Desse viés espontaneísta, o filme se ressente. É de uma coragem digna de nota; não deixa, porém, de expressar um caminho já percorrido, e talvez sem saída.