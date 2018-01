O homem do prato Sempre que vou a um concerto, tenho pena do homem do prato. O sujeito fica sentado com cara de paisagem durante uns vinte minutos; aí se levanta, ajeitando o fraque, e apanha do suporte um par de pratos de metal. Se posiciona. Espera mais um pouco. Finalmente, ergue o instrumento e, com ar solene, produz um “PIM” agudo. Volta a se sentar. Segue nova espera, durante a qual ele mantém um semblante imutável e um tanto tristonho.