'O Homem do Futuro' une comédia e ficção científica

Estreia hoje "O Homem do Futuro", com Wagner Moura como cientista maluco - "um Professor Pardal brasileiro", segundo o ator - que viaja no tempo para tentar resolver um erro que cometeu 20 anos antes. Não exatamente na contramão de "Cilada.com", de José Alvarenga Jr., o fenômeno brasileiro de bilheteria do ano, "O Homem do Futuro" é mais uma comédia a disputar o público com os blockbusters estrangeiros.

Brasileiro ama comédia - desde os bons velhos tempos da Atlântida. "O Homem do Futuro" segue a vertente romântica, mais do que safada, de "A Mulher Invisível". O diretor conta que seu novo filme nasceu de uma cena do anterior, em que o Selton Mello fala com ele mesmo. Torres escreveu e dirigiu a cena, mas foi somente depois, na tela, que teve o estalo. "Me veio a pergunta - o que eu diria para mim mesmo, 20 anos atrás?"

Wagner Moura aposenta o Capitão Nascimento - ele está filmando em Hollywood com Neil Blomkamp, diretor de "Distrito 9" - e faz cientista atrapalhado que ganhou o apelido de ''Zero'' por um incidente ocorrido 20 anos atrás. Apaixonado por Alinne Moraes, o herói foi publicamente humilhado por ela e pelo namorado Gabriel Braga Nunes, que vem de outro vilão, na novela "Insensato Coração". Zero, ou Wagner, tem agora a chance de viajar no tempo, voltar àquele fatídico dia e mudar tudo. Quando muda, e desenha para si um outro futuro, ele descobre que não era isso, exatamente, o que queria. E viaja de novo, para tentar passar um recado ao jovem apaixonado que foi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Homem do Futuro - Direção: Cláudio Torres. Gênero: Comédia (Brasil/ 2011, 106 minutos). Censura: 10 anos.