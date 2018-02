'O Hobbit' tem pré-estreia O filme O Hobbit, dirigido por Peter Jackson e baseado no livro homônimo do britânico J. R.R. Tolkien, teve a sua primeira exibição ontem em pré-estreia na Nova Zelândia, país onde foi rodado. Ao todo, 800 convidados assistiram ao filme no Embassy Theatre, na capital Wellington. Mesmo com entradas limitadas, o evento comoveu a cidade: cerca de 100 mil fãs e curiosos se juntaram para ver a chegada dos atores. Martin Freeman, que interpreta Bilbo Bolseiro, personagem principal, foi festejado. O Hobbit é o primeiro filme da trilogia de Jackson inspirada em Tolkien. A estreia mundial do filme está marcada para o dia 14. / EFE