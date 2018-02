O hobbit prestes a sair do papel

De acordo com empresários envolvidos nas negociações, os estúdios Warner Bros. e MGM estão próximos de fechar um acordo que possibilitará o diretor Peter Jackson começar, no início de 2011, as filmagens de O Hobbit, adaptação em duas partes da obra de J. R. R. Tolkien. O impasse está na divisão de direitos entre os estúdios, o que atrasou em mais de um ano a produção dos filmes, previstos para o formato 3D como uma extensão da lucrativa trilogia O Senhor dos Anéis - US$ 3 bilhões arrecadados nas bilheterias. Peter Jackson é o produtor dos filmes e assumirá o lugar de Guillermo Del Toro, que abandonou o projeto por causa do atraso. / NYT