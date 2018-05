O hobbit: estreia será no fim de 2012 A adaptação feita por Peter Jackson para O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, que sofreu atrasos por problemas financeiros e ameaça de boicote por parte dos atores, finalmente teve a data de sua estreia revelada. Ontem, New Line Cinema, Warner Bros. e MGM anunciaram que o filme, cujo título será The Hobbit: An Unexpected Journey, chegará aos cinemas no dia 14 de dezembro de 2012. A segunda parte da série, intitulada The Hobbit: There and Back Again, estreará em 31 de dezembro de 2013. No Brasil, os longas ainda não tem previsão de estreia. O elenco terá nomes como Martin Freeman, Elijah Wood, Ian McKellen, Cate Blanchett e Orlando Bloom. / AP