'O Hobbit' bate recorde nos EUA O Hobbit - Uma Jornada Inesperada foi o filme mais visto do final de semana nos Estados Unidos e Canadá, com cerca de US$ 84,7 milhões arrecadados em ingressos nos dois países, um recorde para uma estreia em dezembro. As vendas para o novo Hobbit superaram o recorde anterior de dezembro, que era de Eu Sou a Lenda, ficção científica com Will Smith, que arrecadou US$ 77,2 milhões em sua estreia em 2007. O segundo lugar do fim de semana foi A Origem dos Guardiões, que faturou US$ 7,4 milhões, seguido de Lincoln, com Daniel Day-Lewis, que levou US$ 7,2 milhões de sexta a domingo, de acordo com os estúdios. / REUTERS