O hábito não faz o monge

Data estelar: Sol e Plutão em quincunce, a Lua será vazia das 10h45 às 16h54, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade se convenceu equivocadamente de que o hábito faria o monge, mas como isto é apenas uma farsa, seu efeito não poderia durar muito tempo. É por isso que as pessoas que ocupam lugares de poder, mas que não se encontram à altura desses, não resistem à atual prova de fogo que o Universo dispõe até o próximo dia 3 de setembro. O lugar de poder é conferido pelo céu, e nossa humanidade tem de estar à altura deste para não ser destruída, pois qualquer indecência que cometer aumenta na mesma proporção em que aumenta a dignidade do lugar que ocupa. É no período atual que nossa humanidade comprovará de forma concreta que não deve ser o hábito o que faz o monge, mas o contrário, o monge deve fazer seu hábito. ÁRIES 21-3 a 20-4 Fazer o necessário é algo que, dito assim, pareceria simples demais para alguém evitá-lo. Porém, na hora da ação, as pessoas se distraem com milhares de situações bem diferentes daquelas que a necessidade imediata apontaria. TOURO 21-4 a 20-5 Coragem não significa topar tudo, enfrentar de peito aberto todas as adversidades, uma atitude deste porte se aproxima mais da tolice que da coragem. Em alguns momentos, a verdadeira coragem se manifesta através do recuo e da fragilidade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Fazer pressão não vai ajudar nem um pouco a que as pessoas tomem decisões e definam a situação. Sua alma não gosta nem um pouco quando é pressionada. Por que, então, você faria isso com outrem? Deixe o tempo correr livremente. CÂNCER 21-6 a 21-7 A partir do momento em que os objetivos mais elevados estiverem firmemente arraigados em seu coração, então sua alma não encontrará problema nenhum ao se contemplar participando de tarefas inferiores às verdadeiramente merecidas. LEÃO 22-7 a 22-8 Os problemas começam a se transformar em soluções, demonstrando claramente que você existe num universo mágico, pois coisas assim pareceriam ser exclusivas de contos de fada. Porém, a realidade se mostra sempre maior do que a imaginação. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando alguém recua ou dá o braço a torcer, sempre aparece algum espírito de porco disposto a humilhar. Esse tipo de atitude confunde e dificulta demais o necessário recuo que todas as pessoas devem fazer de vez em quando. LIBRA 23-9 a 22-10 A frieza não é uma característica de sua natureza libriana, e quando você toma uma atitude assim as pessoas estranham. Contudo, como atualmente sua alma evita ser contaminada pelos palpites alheios, um pouco de frieza será necessária. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Entender tudo é a parte fácil, a difícil fica por conta de comunicar às outras pessoas aquilo que sua alma entendeu. Às vezes essa parte fica tão difícil que a comunicação acaba resultando no contrário do esperado, mais confusão. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É até natural que sua alma desconfie de todo mundo, pois já se decepcionou o suficiente através dos relacionamentos do passado. Contudo, julgar as pessoas tendo em vista as experiências passadas não seria nada sábio de sua parte. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tudo pode ser encarado com simplicidade, de modo que a vida continue tendo esse ar de leveza que tanto agrada a qualquer coração. Contudo, você sabe, as pessoas complicam até mesmo o que poderia ser muito simples. Por quê? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 No centro de seu coração se decide livremente, e a cada instante, se haverá discordância entre a teoria e a prática, ou se pelo contrário, sua alma se tornará verdadeiramente especial, agindo em concordância com o que apregoa. PEIXES 20-2 a 20-3 Todo ser humano é livre pela sua própria natureza, mas todos existem numa cultura que deixa essa lei na teoria, pois na prática as pessoas têm de lutar acirrada e diariamente para conquistar o que seria da própria natureza, a liberdade.