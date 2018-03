O Guarani, sem excessos

Das óperas de Carlos Gomes, a mais conhecida talvez seja O Guarani - mas, mesmo dela, o fato é que sabemos pouco. Ao longo das décadas, a partitura foi cortada e adaptada até um ponto em que foi necessário voltar às fontes originais e estabelecer uma nova edição. O responsável pela empreitada foi o maestro Roberto Duarte - e é ele que, a partir de hoje assina a direção musical de uma nova montagem da ópera no Teatro São Pedro.

A edição de Duarte corrige algumas passagens, reintroduz outras que deixaram de ser executadas - e, com isso, oferece nova dimensão a alguns personagens e ao próprio enredo, baseado no romance de José de Alencar. Mas, na montagem do São Pedro, o "novo" Guarani também encontra eco na concepção cênica do diretor João Malatian, que procurou, diz, criar uma linguagem econômica, desprovida de exageros - e com a intenção de narrar a história de maneira mais clara possível.

"A minha primeira preocupação foi criar uma montagem que se adequasse ao palco do Teatro São Pedro", diz o diretor. "O Guarani é uma ópera de grande escala e encená-la em um palco menor era um desafio sobre o qual precisávamos refletir. Li muito Hans Staden para chegar a uma cenografia ideal, que não podia ser grandiosa. E encontrei no formato dos telões, figurativos mas não realistas, a saída adequada."

Malatian, em parceria com o maestro Duarte, não quis tirar a ópera de seu contexto original. "Depois fiquei até pensando que dava para ambientá-la no Congresso Nacional", brinca o diretor. "Mas o que busquei foi um meio termo, digamos assim. Não precisamos tirar o enredo do ambiente em que ele se passa mas, ao mesmo tempo, não pareceu necessário recriar no palco o século 16. No final das contas, nossa montagem tem um caráter estilizado, pensando muito na economia de recursos e em ressaltar elementos que esclarecem a trama, deixam a narrativa mais clara. O libreto do Guarani é irregular e então foi preciso limpar alguns excessos, indo ao cerne."

Religião. José de Alencar publicou O Guarani em forma de folhetim entre fevereiro e abril de 1857. O cacique dos guaranis, Peri, se apaixona por Ceci, filha do fidalgo português D. Antônio; mas a jovem é também o alvo do amor de Álvaro e torna-se vítima do aventureiro Gonzales, que trama com os aimorés para derrubar D. Antônio e destruir a tribo de Peri. A base do enredo parece simples, mas esconde uma série de ideias como a oposição entre o bem e o mal, a idealização da natureza, o conceito do selvagem e mesmo de civilização, tudo isso ao sabor da construção de uma certa identidade nacional. "O Guarani, seja o livro ou a ópera, faz parte da identidade nacional brasileira, até mesmo no que tem de mais europeizante", diz Malatian. "A história de Alencar, e também a música de Carlos Gomes, já fazem parte de um inconsciente coletivo. A leitura de Os Donos do Poder, de Raymundo Faoro, me ofereceu elementos para trabalhar essas questões nos ensaios, era algo que os cantores precisavam ter em mente", completa.

Malatian explica, no entanto, que evitou leituras "panfletárias" ou de "forte caráter político". Ao desenhar a produção, foi outro elemento que se tornou a chave de leitura para a ópera. "Acabei trabalhando muito com a ideia da religião, que permeia toda a história e também dialoga com essa questão mais ampla da identidade. Há uma oposição entre a religião do português e a do índio e a fé e a conversão religiosa acabam se tornando armas disfarçadas em um processo de dominação cultural."

Dois elencos se revezam na montagem do São Pedro. Hoje, sexta e domingo, Peri será interpretado pelo tenor Marcelo Vanucci; a soprano Edna D'Oliveira será Ceci. Os baixos Eduardo Janho-Abumrad e Lício Bruno interpretam D. Antonio e Cacique; o barítono Inácio de Nonno será Gonzales e o tenor Gilberto Chaves, D. Alvaro. Amanhã e sábado, sobem ao palco Nadja Sousa, Rinaldo Leone, Gustavo Lassen, Jeller Felipe, Leonardo Páscoa e Gilberto Chaves.