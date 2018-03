Todo ser humano que tiver aceitado o desafio de ir além do que normalmente lhe seria pedido e, respondendo à vocação interior, pôs os pés num caminho sem retorno, o da evolução no sentido daquele Algo Maior sempre intuído e nunca confirmado, na atualidade experimenta solidão infinita, já que não encontra na civilização lugar para sua presença. Esse lusco-fusco entre o que não pode ser mais e o que virá a ser, mas que ainda não é, consiste numa situação incômoda e sofrida, mas que serve para purificar a alma e torná-la forte o suficiente para aguentar o tranco da informação que a conduzirá ao infinito e além. Esse processo se chama de Iniciação e está disponível a inúmeros seres humanos da atualidade; é grande o grupo de servidores que abre o caminho para as futuras gerações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Os erros cometidos não devem ferir profundamente você, pois serão superados. No momento de percebê-los, a alma se torna muito crítica de si mesma, se esquecendo de avaliar as virtudes que conduziram tudo.

TOURO 21-4 a 20-5

Só o verdadeiro perdão, aquele que surge do fundo do coração, liberta as pessoas das amarras produzidas por relacionamentos onde emoções adversas se misturam e entrelaçam. Perdoe as ofensas em nome da liberdade.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Estar no controle de um relacionamento é uma ilusão, pois não se poderá nunca dominar o que se desconhece. A vida, enfim, é um grande mistério e sempre será mais o que você desconhece dela do que aquilo que pensa saber.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Antes de empreender a ação pertinente à necessidade atual, feche os olhos e respire com tranquilidade, abandonando toda preocupação. Entre em contato com a fonte da vida no coração e só depois empreenda a ação.

LEÃO 22-7 a 22-8

O maravilhoso milagre ocorre no exato momento de você perceber que não estava no controle de coisa nenhuma, mas que mesmo assim sua alma não se importava nada com isso. Essa indiferença é o verdadeiro milagre.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Busque o que deliciar sua alma, é propício obter prazer e regalar os sentidos. Porém, não faça disso seu destino essencial porque dessa forma você perderia o foco do que realmente precisa ser feito.

LIBRA 23-9 a 22-10

A alegria é o motor essencial do progresso, por isso nada deve eclipsar esse fundamental sentimento. Na margem contrária, o medo produz preocupações e tenta anular o entusiasmo produzido pelo estado de alegria.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Permita que as decisões que você deve tomar em breve sejam orientadas pelo que de mais digno e elevado houver em sua alma. Para entrar em contato com essa dimensão, feche os olhos e abandone toda preocupação mundana.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O espírito de competição precisa ser contido, pois no momento atual seria sábio recuar e dar o braço a torcer. Isso seria impensável com o espírito de competição dando as cartas, por isso é melhor contê-lo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Agir compassivamente é uma demonstração de poder, justamente o oposto do que pareceria ser o poder, que é quando as pessoas aplicam humilhações e insistem em dominar aquelas que foram inferiorizadas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Leve até o fim suas intenções, mesmo que dúvidas tenham surgido no caminho. A esta altura, é melhor testar tudo na prática do que você se deter a ruminar dilemas que, certamente, não poderiam ser resolvidos.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ficar na defensiva não é uma boa estratégia, mas tampouco seria melhor partir para a ofensiva. Neste caso, você deve agir com divina indiferença, com a mente exclusivamente focada no que deve ser feito.