O grito é de Leon Black É do magnata norte-americano Leon Black o quadro O Grito, de Edvard Munch, a obra de arte mais cara já vendida em um leilão. O investidor e executivo do ramo da imprensa pagou os US$ 119,9 milhões - equivalentes a aproximadamente R$ 243,5 milhões - no quadro arrematado dia 2 de maio, na sede da Sotheby's, em Nova York, segundo informou o The Wall Street Journal. O nome do comprador era mantido sob sigilo.