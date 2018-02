O GRANDE GATSBY ABRIRÁ CANNES O Grande Gatsby, novo filme do diretor australiano Baz Luhrmann, abrirá, em 15 de maio, o 66º Festival de Cannes, anunciaram ontem os organizadores do evento. Estrelado por Leonardo DiCaprio, que vive Jay Gatsby, o longa é baseado no clássico homônimo da literatura americana, escrito por F. Scott Fitzgerald. O Grande Gatsby estreia no mesmo dia na França e em diversos outros países. A estreia no Brasil está prevista para 14 de junho. O filme será exibido fora de competição em 3D, marcando a segunda vez na história de Cannes que um filme de abertura é exibido no formato, desde Up de Pete Docter, em 2009. / AFP