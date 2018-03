O generoso olhar de Egoyan

Por cerca de 20 anos, ou quase, Leon Cakoff não apenas exibiu os filmes de Atom Egoyan na Mostra como convidou o autor canadense para visitar o Brasil. Egoyan confessa-se "devastado" por estar vindo ao País justamente na sequência da morte do criador do evento. Mas ele também se confessa honrado por estar integrando o júri e, mais ainda, por receber o Prêmio Humanidade. Em anos anteriores, o troféu foi atribuído a Manoel de Oliveira e Nicolas Klotz. Agora, pela primeira vez - e para Egoyan -, o prêmio foi rebatizado. Ficou sendo Prêmio Humanidade Leon Cakoff.

Egoyan emociona-se ao falar de Leon. "O que nos unia não era só o cinema. Nas muitas vezes em que nos encontramos, em Cannes principalmente, nosso assunto preferido não eram os filmes. Leon, como eu, era de ascendência armênia. E isso criou um elo muito forte." Egoyan tem no currículo filmes como Exótica, Um Doce Amanhã, Ararat. O último, sobre o genocídio, está na raiz do mal-entendido que, nos últimos anos, tem rondado a sua obra.

Ele reconhece que era queridinho em Cannes. Continua sendo bem recebido - no ano passado, presidiu o júri da Cinéfondation -, mas reconhece que algo se passou depois de Ararat. "Justamente porque sou de origem armênia, havia grande expectativa pelo filme. E eu não fiz o filme que as pessoas esperavam. Não saberia fazer um filme político como os italianos dos anos 1970. O curioso é que, passado tanto tempo, as pessoas ainda continuam discutindo Ararat. É impressionante a quantidade de e-mails e recortes que recebo até hoje. A discussão nunca acaba."

O repórter arrisca uma interpretação. Pode ser que Ararat não seja o melhor Egoyan - nem Where the Truth Lies. Mas os dois filmes, massacrados em Cannes, cresceram com o tempo. "Cannes tem esse lado massacrante. Se o filme não atende imediatamente à expectativa, é assunto liquidado." É injusto, mas é assim quer funciona. Egoyan reflete: "Depois do meu filme, os irmãos Taviani levaram a Cannes o filme deles sobre o genocídio armênio, La Masserie delle Allodole. Sob certos aspectos, é um filme político velho. O filme dentro do filme de Ararat. A reputação do meu filme melhorou depois dos Taviani."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um aspecto muito interessante no cinema de Atom Egoyan e se refere justamente ao próprio cinema, à "linguagem". Em Ararat, discute-se, lá pelas tantas, se o monte do título deve aparecer à esquerda ou à direita da imagem. "É uma metáfora. O que quero discutir é se, numa reconstituição histórica, pode existir objetividade. A realidade recriada é só uma versão e, como tal, presta-se à discussão." Metalinguagem? "A literatura é pródiga em autores que levam o público, o leitor, a refletir sobre o ato de estar lendo. Creio que a mesma coisa pode ser perfeitamente legítima no cinema."

Ao longo de sua carreira, mesmo fazendo filmes baratos, Egoyan tem conseguido trabalhar com astros e estrelas. Ele não poupa elogios a Julianne Moore, de Chloë - "Além de grande atriz, é um grande ser humano". Diz que boa parte da complexidade de Where the Truth Lies vem da presença de Kevin Bacon e Colin Firth. "No limite, é um filme sobre o star system", ele diz. Egoyan define o que é o cinema para ele. É muito importante saber, afinal, ele está recebendo o Prêmio Humanidade da Mostra.

"Cinema, para mim, é..." - ele faz uma pausa e depois a palavra lhe vem, célere. "Generosidade." O que ele quer dizer com isso? "O cinema que me interessa é aquele que possibilita descobertas - do público e minhas. O cinema precisa de um novo olhar, mais generoso." Para 2012, ele tem dois filmes engatilhados. Tem filmado pouco, mais voltado para o teatro e a ópera. Cosi Fan Tutte, o Anel. A ópera o tem absorvido.

O que há de tão interessante num meio ora chamado de elitista, ora de passadista? "Mesmo quando era uma arte da elite, a ópera tinha grande apelo popular. Pegue a grande ópera italiana, Verdi. Ele pega carona no melodrama, um gênero popular. Hoje, o Met, de Nova York, leva a ópera a todo o mundo. É uma mídia que atrai os jovens." E o cinema? Egoyan tem resistido às novas tecnologias. O celuloide é sua praia. "Mas isso está acabando. A Kodak vai acabar, cada vez é mais difícil encontrar técnicos jovens que dominem as ferramentas de uma filmagem tradicional. Vou terminar aderindo ao digital, mas não me atrai. Resistirei quanto puder."