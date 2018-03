O general que mora no coração

Vem aí uma semana cheia de resoluções, mas também de tentações. É que no fundo do coração humano mora uma espécie de general que só sabe dar ordens e que está convencido de saber melhor do que quaisquer outras pessoas o rumo que se deve dar às coisas. Esse general se alimenta da força de vontade, que por ser imbatível cria também a tentação do autoritarismo. Por isso, quando você perceber esse general crescer em seu interior e quando de sua boca começar a sair ordens e demandas, respire fundo e observe se o conteúdo das palavras e atitudes de autoridade é verdadeiramente motivo de alegria para o mundo, já que os resultados beneficiariam a maior quantidade possível de pessoas. Se assim não for, saiba então que você caiu na tentação do autoritarismo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Dependendo de sua força de vontade e recursos pessoais, você já teria avançado muito mais. Porém, o caso da atualidade não reside em avançar rapidamente, mas em compartilhar o caminho com certas pessoas importantes.

TOURO 21-4 a 20-5

A palavra final é impossível, sempre haverá argumentos capazes de contradizer o que seria essa palavra final. Por isso, em vez de pretender ter a última palavra, queira apenas continuar os seus negócios em paz.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Envolver-se em experiências de forma ousada é fundamental para conhecer a vida. Porém, para isso você terá de enfrentar a culpa e os pudores que revestem a alma humana de tanto receio que no fim acaba experimentando nada.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quando sua alma se sentir ofendida com as atitudes que as pessoas próximas tomarem, antes de reagir respire fundo e perceba se, talvez, não seria o caso de tomar uma atitude mais compreensiva em relação a elas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Receber ordens em vez de dá-las não seria, à primeira vista, uma situação boa para o espírito leonino. Porém, na prática, se você se dedicar a fazer o possível para ser útil e facilitar, verá grande vantagem na situação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Entre a diversão e o trabalho será melhor você optar pelo trabalho, pois por esse caminho vai solucionar muitas coisas e também evitar se envolver em problemas. Deixe a diversão para depois, ainda vai dar tempo para ela.

LIBRA 23-9 a 22-10

Sua alma não é obrigada a suportar toda a tensão sozinha, será melhor dividir os problemas com que for capaz de estender uma mão amiga. Não havendo ninguém disponível para isso, reserve um tempo para divertir-se.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Sua alma produz desejos de todos os tipos e neste momento seria melhor organizá-los em categorias para dar conta dos que forem realmente importantes. Desejos menores farão você perder tempo e recursos preciosos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O objetivo principal parece perder-se no meio das intensas e difíceis negociações em que a sua alma está envolvida. Porém, dificilmente isso vai acontecer assim. Por isso, melhor empenhar-se nessas negociações.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Alguém vai ter de tomar atitudes radicais e provavelmente a alma escolhida pelo misterioso destino para isso seja a sua. Prepare-se então para uns dias em que tudo será diferente do habitual, cheio de imprevistos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Neste momento sua alma não é livre o suficiente para executar sua vontade; diversas e contraditórias circunstâncias criaram uma malha firme ao seu redor e no momento não seria sábio debater-se para se livrar dela.

PEIXES 20-2 a 20-3

É tentador voltar

atrás e ressuscitar os gritos e murros na mesa que davam certo outrora. Porém, melhor será não cair nessa tentação porque a essa altura a última coisa que você desejaria seria voltar no tempo.