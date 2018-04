O gás acabou. Mas, antes disso, eles fizeram história

Certo, eles andam meio sumidos e quando aparecem não chegam aos pés daquela banda que lançou Selvagem? em 1986. Mas só a qualidade do que esses caras fizeram até 1999 já lhe garante páginas na história. Esta caixa com três "arquivos" é uma reembalagem, nada de novo, mas um presentaço para quem gosta de Paralamas. Arquivo 1, de 1990, tem Caleidoscópio (o melhor solo que já saiu dos dedos de Herbert Vianna), Meu Erro, Óculos. Arquivo 2, de 2000, segue com Luis Inácio, Trac Trac e Ela Disse Adeus. E Arquivo 3 (2010) mostra uma banda já desgastada.

OUÇA TAMBÉM

INVISIBLE SUN

Artista: The Police Álbum: Ghost in the Machine (1982) Gravadora: Polygram Preço: R$ 28