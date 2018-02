O garoto prodígio Wu

O que têm em comum Michelle Obama e as brasileiras? Se o assunto for estilo e personalidade têm a simpatia de Jason Wu. "Há algo que adoro na Michelle e que sinto também que as brasileiras têm: o olhar para o novo, a mente aberta. A primeira-dama valorizou no meu trabalho o frescor que eu sempre tento trazer para a moda. E apostou nisso. Não conheço bem o Brasil, mas só nestes poucos dias já senti que aqui há esta busca e a mesma espontaneidade que Michelle teve de ter ao apostar em um jovem como eu para assinar o vestido que usaria na posse do presidente", respondeu Wu ao Estado em sua passagem rápida por São Paulo para lançar os modelos que criou para a Melissa.

O estilista de apenas 28 anos que caiu nas graças da primeira-dama criou quatro Melissas que, como ele mesmo diz, "continuam sendo Melissas, mas têm a cara Jason Wu". Aliás, se com Michelle Obama as brasileiras dividem a simpatia de Wu, com o estilista dividem a paixão pelos "plastic shoes" e pelas "cheese balls".

"Adorei trabalhar com o plástico, um material que eu nunca tinha usado. Como falei, estudei muito para criar os sapatos, mas não conheço o Brasil ainda. Nem falo português. A única coisa que sei falar é pão de queijo. Essas "cheese balls" são incríveis. Elásticas e tão saborosas! Quero levar quilos de volta para casa."

Por casa entenda-se Nova York. Wu nasceu em Taiwan, cresceu em Vancouver, cursou parte do ensino básico nos Estados Unidos; aos 14 anos estudou escultura em Tóquio, concluiu o ensino médio em Paris e, finalmente estudou design em Nova York, onde cursou a Parsons School of Design. Em 2006, estabeleceu a grife que leva seu nome, ganhou vários prêmios, foi nomeado para o Prêmio Vogue de Estilista Revelação e chamou a atenção de nomes como Anna Wintour, Ivana Trump, RuPaul, Natalie Portman, Jessica Alba, Katie Holmes, Rachel Zoe.

Mas nada se comparou quando, em 2009, Michelle usou um longo de chiffon de manga única no baile de posse de Barack Obama. Em seguida, a primeira-dama posou para a capa da Vogue America com outro vestido (desta vez um magenta de seda) e desfilou vários looks do estilista em sua primeira viagem oficial à Europa.

Desde então, seu nome não tem saído dos noticiários e suas criações, ao mesmo tempo clássicas e contemporâneas, mas sempre muito femininas, têm ganhado cada vez mais atenção. Hoje, ele cria para famosas e ricas de todo o mundo e suas coleções faturam milhões de dólares.

Mais do que investir no novo, ao vestir as criações de um jovem talento, Michelle Obama apostou na capacidade de a moda norte-americana superar a crise por que vinha (e vem) passando. "Minha grife é baseada nos Estados Unidos, mas minhas referências são mundiais. Fico muito feliz de ter participado da história", contou o jovem prodígio ao Estado quando questionado sobre o que mudou na sua vida após "o dia do baile".

"O mais interessante é que eu não sabia que ela usaria o vestido, que foi feito à mão por mim e minha equipe. Acho também significativo que as mulheres poderosas da atualidade - não só primeiras-damas, mas políticas também - estejam apostando em uma forma mais feminina de se vestir. Minha moda valoriza as curvas e o corpo da mulher, porque o feminino é lindo." Significa que a hoje a mulher pode se vestir também profissionalmente de forma mais feminina que em outras décadas?

"Exato. Nos anos 80, por exemplo, para ser respeitada no trabalho, a mulher tinha quase de se vestir como um homem. Foram anos tão masculinos, megaombros, formas tão quadradas. Hoje, chefes de estado usam vestidos, saias, flores, rendas. É exatamente o que proponho. Cores femininas, como o bordô e o rosa nude (que são as cores das "minhas Melissas"), materiais delicados como a renda (que "forra" as sapatilhas Ultragirl) e vestidos longos."

De cores de esmalte, passando por vestidos de gala, Wu prova que sabe usar como poucos suas referências multiculturais e entender o que, afinal, querem as mulheres. Pelo menos ao se vestir. Tanto sucesso antes mesmo dos 30 anos. O que ainda faltava? "Um sapato de plástico, por exemplo." Não falta mais. Para quem começou vestindo bonecas (na adolescência, criou várias coleções da Jason Wu Dolls para a Integrity Toys, que viraram itens de colecionador), sapatinhos de plástico são uma nova, e inventiva, brincadeira.