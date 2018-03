O FUTURO SONHADO POR SMETAK

Ele tinha um instrumento batizado de caossonância, feito com metal, madeira, caixas com pedras e cartas de baralho. Por aí se vê que o suíço-baiano Anton Walter Smetak nunca foi um compositor ordinário, definitivamente. Basta observar os artistas que influenciou: Tom Zé, Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Uakti, Loop B.

Guru dos tropicalistas, Smetak chegou à Bahia em 1957, a convite de Hans Joachim Koellreutter, para lecionar nos Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia. Antes, tinha vivido no Rio Grande do Sul, onde lecionara em conservatório, e no Rio de Janeiro, onde integrara a Orquestra Sinfônica Brasileira como músico. Mas foi na Bahia que deu asas à imaginação. Ali, inventaria cerca de 150 esculturais instrumentos, boa parte feitos de material orgânico. Partia da ideia de que "um mundo novo requer uma música nova, e para isso, instrumentos diferentes".

A extensão de sua arte inventiva levou a comparações com Webern, Varése e Satie, entre outros inovadores. Sua família recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura do Brasil, em 2007, pela contribuição particular do criador. Sua presença na Bahia era fruto de um esforço deliberado do reitor Edgard Santos, visionário que pretendeu "derrotar a província na própria província", injetando-lhe doses sistemáticas de vanguarda e experimentalismo.

"Em peças que são únicas, Smetak fez experimentações sonoras e plásticas, fundindo elementos da cultura popular e da cultura erudita. O misticismo e a busca por um 'equilíbrio dentro do caos' também marcaram o trabalho do artista, que misturava a pesquisa dos microtons e a espiritualidade, a música e a escultura. Para ele, algumas obras foram criadas com o objetivo de domar o ego e unir as pessoas, como no caso de Pindorama, instrumento de sopro que era tocado por 28 pessoas ao mesmo tempo", escreveu um curador.

Fascinado por novas tecnologias, Smetak chegou a idealizar e construir um microfone de contato para o piano, segundo pesquisa de Paula Silveira de Paoli. Batizou-o de Meta-som e chegou a utilizá-lo em concertos por alguns pianistas. Em 1951, tentou obter no Brasil e na Suíça a patente da invenção do que designou de "aparelho seletor de som", sem sucesso (aparentemente, por falta de recursos).

Em 1961, atuou como solista na estreia brasileira da obra Música de Câmara n.3 para violoncelo solo e 10 instrumentos solistas - op.36 n.2, de Paul Hindemith, autor de vanguarda de quem Koellreutter havia sido aluno de composição durante sua formação na Alemanha. Em currículo de 1977, Smetak descreve este concerto como o "ponto mais alto de sua existência artística".

Desde outubro de 2010, suas "plásticas sonoras" (os instrumentos, as partituras e os objetos pessoais que compõem a Coleção Walter Smetak) vêm sendo exibidas no Solar Ferrão (Pelourinho), espaço da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, organismo que tutela o acervo. A exposição Smetak - O Alquimista do Som apresenta 108 obras que foram expostas anteriormente no Museu de Arte Moderna da Bahia e no MAM de São Paulo, em 2007 e 2008.

No final do ano passado, houve um princípio de polêmica entre a família de Smetak e a divisão que cuida de suas obras na Bahia. A filha do artista, Barbara, acusou a administração do Solar Ferrão de tentar despejar o acervo histórico. Ela apontou, em rede social, descaso da gestão. "Estão assim, com esta pressão, para não dizer coação, nos querendo forçar a doar o acervo. A homenagem que Smetak recebe no seu centenário é, mais uma vez, uma ordem de despejo", disse Barbara. "Existe um projeto de venda do acervo aprovado em 100% e não se capta recursos. Estou adoentada, não tenho mais tanta força para fazer mudança, embalar, encaixotar etc", afirmou a filha do compositor.

"Não existe a menor possibilidade de despejo do acervo", informou a secretaria de Cultura da Bahia ao Estado. "A Secretaria de Cultura reconhece a importância da obra do artista, que chegou a Salvador em meados dos anos 50 e ajudou a construir um dos momentos mais ricos da história cultural do nosso estado, e vem contribuindo para a preservação e difusão de suas criações", afirmou a nota. "No que diz respeito à guarda do acervo, elaboramos um Termo de Comodato, que torna o Estado responsável pela guarda das obras que compõem a referida coleção, adotando medidas técnicas de preservação e divulgação. No momento, o documento está sendo analisado pela Procuradoria Geral do Estado".

Para 2013, a Secretaria de Cultura informou que planeja promover, em parceria com a família do músico, uma homenagem ao centenário de nascimento de Smetak.