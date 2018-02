O futuro do trio de ouro

Afinal, como Emma Watson, Daniel Radcliffe e Ruper Grint vão conseguir deixar de ser Hermione Granger, Harry Potter e Ron Weasley? Emma já tomou providências assim que as filmagens da série terminaram há mais de um ano. Cortou o cabelo, adotou um visual curtinho, mudou-se para os Estados Unidos e decidiu estudar artes liberais na Brown University, em Providence, Rhode Island. Aos 21 anos, a atriz afirmou à Vogue que quer explorar sua criatividade e que vê na poeta e cantora Patti Smith um exemplo de vida. "Quero levar a vida como ela."

Radcliffe aventurou-se nos palcos mesmo antes da série chegar ao fim. Em 2007 apareceu nu no palco na peça Equus, que entrou em cartaz no lendário Gielgud de Londres. Escrita por Peter Shaffer em 1973, conta a história de um jovem que acaba sendo internado em uma clínica psiquiátrica. Tempos depois, foi a Nova York encenar Como se Dar Bem na Vida Sem Fazer Força. O ator ainda está em cartaz na Broadway com a peça e neste ano poderá ser visto no cinema em um papel completamente diferente. Será estrela do thriller The Woman in Black, baseado no romance de Susan Hill cuja adaptação teatral está há 21 anos em cartaz em Londres.

Radcliffe vive um advogado atormentado pelo fantasma de uma cliente recém-falecida. Já Grint se diz "muito animado em estudar novos projetos e papéis", mas que ainda está "trabalhando seu luto". "Estava superando, mas voltar a falar de tudo agora, com o lançamento do último filme, fez com que tudo voltasse."