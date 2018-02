O 'Furacão' Barenboim

O público, que aplaudiu Barenboim, também recebeu bem a soprano russa Marina Poplavskaya e o baixo coreano Kwangchul Youl, em sua estreia em Buenos Aires, cuja dramaticidade recordou o russo Fiódor Chaliapin, habitué do Colón nas primeiras décadas do século 20.

O ponto alto da noite foi o Dies irae, poema que relata o dia do juízo final, cuja letra expressa as angústias da Humanidade diante do fim dos tempos, além dos desejos de um perdão divino de difícil obtenção.

A crítica portenha foi generosa. O sóbrio La Nación afirmou que o maestro havia sido "um furacão de excelência". Para o Clarín foi "uma noite inesquecível".

Com a orquestra e coro do Scala, Barenboim - filho de imigrantes russos nascido em Buenos Aires, criado em Israel - também apresentou, na terça-feira, a ópera Aída, de Verdi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas semanas do maestro na cidade foram intensas, já que exibiu o ciclo completo das sinfonias de Beethoven com a West-Eastern Divan, orquestra formada por judeus e palestinos. Ele também regeu obras de Pierre Boulez. Apesar da pouca popularidade desse compositor de música contemporânea, o teatro Gran Rex ficou lotado, surpreendendo o próprio Barenboim ficou surpreso com a recepção entusiasta com as obras de Boulez, pouco conhecido do grande público.