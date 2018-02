O figurino que faria David Cardoso corar

15H50 NA GLOBO

(An Unfinished Life). EUA, 2004.Direção de Lasse Hallstrom, com Robert Redford, Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Josh Lucas, Damian Lewis.

Robert Redford acolhe em sua casa Jennifer Lopez, a nora a quem credita a morte do filho. Liga-se à neta, cuja existência desconhecia. O sueco Hallstrom faz filmes tradicionais, mas muito bem contados, e com atores que fazem a diferença. A relação de Redford com o vizinho Morgan Freeman rende cenas em que os olhares e os silêncios dizem tudo. Reprise, colorido, 108 min.

Tarde Demais

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22 H NA CULTURA

(The Heiress). EUA, 1949. Direção

de William Wyler, com Olívia de

Havilland, Montgomery Clift, Ralf

Richardson, Miriam Hopkins.

O Clube do Filme resgata o clássico que Wyler adaptou do romance de Henry James sobre herdeira tiranizada pelo pai. Ele insiste em dizer que é uma moça sem graça e nenhum homem se sentirá atraído por ela. Surge um jovem aventureiro - seu sentimento será sincero, ou o que ele quer é sua fortuna? Wyler, o chamado estilista sem estilo de Hollywood, fazia um cinema psicológico, amparado em sólidos roteiros e grandes interpretações. Tarde Demais é considerado um de seus maiores filmes e ganhou os Oscars de cenografia, figurinos, trilha e atriz - o segundo de Olivia De Havilland. Reprise, preto e branco, 115 min.

Aposta Maldita

23 H NA REDE BRASIL

(The Return of the God of Gamblers). China, 1994. Direção de Jing Wong, com Chien-Lien Wu, Elvis Tsui, Chi Fai Chan, Yun-Fat Chow.

Lutador aposenta-se, mas volta ao ringue para enfrentar desafiante que matou sua mulher. O que o move é a vingança. Pancadaria da grossa. Reprise, colorido, 120 min.

Anjos Rebeldes 2

4H35 NA REDE BRASIL

(The Prophecy 2). EUA, 1998. Direção de Greg Spence, com Christopher Walken, Brittany Murphy, Eric Roberts.

Segundo da série sobre a batalha entre os anjos do Senhor e os decaídos, que servem a Lúcifer. Gabriel, o arcanjo, tenta evitar que mulher conceba Nefilins, o anti-Cristo. A série tem seus fãs. Não ligarão a mínima para eventuais críticas negativas feitas ao cartaz da Rede Brasil. Reprise, colorido, 83 min.

TV Paga

A Fonte das Mulheres

17H55 NO CINEMAX

França, 2011. Direção de Radu Mihaileanu, com Leila Bekhti, Hafsia Hersi, Hiam Abbas, Saleh Bakri.

Lisístrata transposta para o mundo árabe, na atualidade. Mulheres fazem greve de sexo para tentar impedir que seus homens continuem se matando. Mihaileanu é um grande diretor que tem dado seu testemunho sobre graves temas contemporâneos, como O Trem da Vida e O Concerto. O elenco feminino de A Fonte das Mulheres é 10 - Hafsia Hersi, Hiam Abbas. Sintonia obrigatória para cinéfilos. Reprise, colorido, 135 min.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil

19 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 1985. Direção de Carla Camurati, com Marieta Severo, Marco Nanini,. Marcos Palmeira, Ludmila Dayer, Maria Fernanda, Brent Heatt, Norton Nascimento.

O cinema brasileiro havia desaparecido das telas por conta das decisões de dois celerados - o ex-presidente Fernando Collor e sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Num verdadeiro trabalho de formiguinha, a atriz Carla Camurati resolveu contar a história de Carlota Joaquina, mulher do rei dom João VI. Juntou recursos e, já que não havia estrutura de distribuição, colocou as cópias debaixo do braço e percorreu o Brasil mostrando seu trabalho. Carlota Joaquina bateu 1 milhão de espectadores, provou que o cinema brasileiro era viável. Por conta dessa importância, nunca se avalia o filme como 'cinema'. Já é mais que tempo de o público ver o filme com outros olhos. Reprise, colorido, 101 min.

Short Cuts

23H30 NO TELECINE CULT

(Short Cuts). EUA, 1993. Direção de Robert Altman, com Andie McDowell, Bruce Davison, Jack Lemmon, Julianne Moore, Matthew Modine, Anne

Archer, Fred Ward, Jennifer Jason Leigh, Chris Penn, Lily Taylor, Ma-

deleine Stowe, Robert Downey Jr.,

Tim Robbins, Lily Tomlin, Frances McDormand.

Altman andava numa má fase de sua carreira, fazendo filmes que nada mais eram senão registros de suas montagens de teatro. Mas, em 1992, ele ressurgiu em Cannes com O Jogador e, no ano seguinte, fez o cartaz de hoje da TV Paga. Segundo o estilo que o tornou famoso, ele solta a câmera entre diversos personagens que compõem um vasto painel social. São casais e amigos, adaptados das histórias curtas de Raymond Carver, compondo uma espécie de 'cenas da vida' - subtítulo que recebeu no Brasil. Quase tudo gira em torno de sexo e Jennifer Leigh faz uma profissional do serviço de sexo por telefone, que simula orgasmos enquanto amamenta seu bebê. Tim Robbins usa a calça mais apertada que um astro de Hollywood já usou numa produção A de Hollywood - e até na Boca do Lixo seu figurino seria considerado indecente pelo próprio David Cardoso. Dá para se divertir, mas não é um grande Altman, embora todo o elenco se beneficie da liberdade que o autor proporciona. Reprise, colorido, 189 min.