O fenômeno brilhante

SÃO PAULO - Brillante Mendoza gosta cada vez mais do Brasil. Ele já conhecia São Paulo e a metrópole o atrai justamente por sua diversidade e gigantismo. Mas, desta vez, ele começou sua jornada por terras brasileiras por São Luiz, no Festival da Lume. A cidade é muito menor, tem uma pulsão diferente, mas ele continuou adorando. "O público é caloroso, mas ninguém superou essa senhora que veio me dizer chorando que ama meus filmes."

Não são fáceis de gostar. Desafiam códigos, gostos. Serbis é sobre a imoralidade, tomando por centro um cinema decadente de Manila. Numa cena, uma cabra invade a sala, as luzes acendem-se e a plateia está entregue a práticas sexuais variadas - o filme na tela é o que menos importa. Em Kinatay, há essa outra cena - uma mulher geme e chora dentro de uma van. A cena é interminável, e a mulher sabe que daqui a pouco vai morrer. Mendoza trabalha no limite, para incomodar. "A ideia da morte brutal não pode ser tranquilizadora para ninguém."

Ele veio ao Brasil para mostrar o novo filme, Lola, que estreia na sexta. Novo, em termos. Mendoza conclui outro filme, que começou a nascer em São Paulo. Captured inspira-se num caso de rapto e massacre ocorrido nas Filipinas. A sobrevivente é uma religiosa, interpretada por Isabelle Huppert. A atriz francesa presidia o júri de Cannes que premiou a direção de Kinatay. Encontraram-se na festa de encerramento. "Ela me disse que havia gostado muito de Kinatay. Senti que estava sendo sincera."

Mais tarde, reencontraram-se em São Paulo - e foi aqui que selaram o compromisso de fazer um filme juntos. Mendoza possui um método próprio, do qual não abre mão. O roteiro não é uma de suas prioridades. Após dois dias de rodagem, a própria Isabelle foi dizer ao diretor que confiava nele. "Ela brincou. Disse que, se eu pedisse, se jogava no abismo."

Mendoza confirma o que já havia dito ao repórter, em Cannes, justamente ao ser entrevistado por Kinatay. "O público das Filipinas é majoritariamente formado por Hollywood. Meu cinema interessa a uma parcela mais reduzida. Estudantes, intelectuais." O reconhecimento no exterior lhe deu prestígio no país, mas o apoio continua vindo do exterior, principalmente da França. Captured, até por causa de Isabelle Huppert, mas principalmente pelas exigências da história, é um filme mais caro de Mendoza, mas ele não mudou em nada seus métodos e convicções.

O cinema que lhe interessa é marcado pela observação social. "Corrupção, imoralidade, violência. Não são problemas exclusivos das Filipinas, mas são endêmicos no país." Mendoza explica seu método. "Quarenta por cento do filme, para mim, está na preparação, na pesquisa, naquilo que seria o roteiro." A parte da filmagem, que ele compara ao ato de cozinhar, consome bem menos da sua atenção ou interesse - uns 25%. Outros 40% - 35%, para fechar a conta - são gastos na montagem. "Confio na minha intuição, mas ocorre de coisas que me parecem boas se revelarem inviáveis na montagem."

Como Woody Allen, que confessou ao repórter que não tem o menor problema de cortar seus filmes, Mendoza conta que não sente a menor culpa de lançar ao lixo cenas inteiras. Uma das cenas mais elaboradas de Lola foi inteirinha suprimida. E nem o fato de ter sido, talvez, a cena mais cara da produção pesou a favor. "O que importa é a história", ele diz. "Se não serve à história, não há por que ficar no filme."

Lola nasceu na TV - ou melhor, quando Mendoza viu na TV o desespero desta avó que pedia ajuda para enterrar o neto. Surgiram assim as duas personagens das avós. O neto de uma mata o neto da outra e esta, em vez de se vingar, tem compaixão pelo garoto. "A avó de cabelos brancos é uma famosa atriz filipina que deve ter feito uns 200 filmes. A outra é professora de literatura nos EUA." Ambas são profissionais, Mas o diretor trabalhou com elas no registro de confiança de sempre, improvisando muito. Mendoza admite - o cinema é o que gosta de fazer. Ele pensa o tempo todo em novos filmes. Alguns nunca serão feitos. Não importa - as ideias sempre terminam por aparecer nos que logra realizar.

LOLA

Direção: Brillante Mendoza. Gênero: Drama (Filipinas-França/ 2009, 110 minutos).