O eterno retorno a Guimarães Rosa Vem de longe a relação do grupo Redimunho com Guimarães Rosa. Desde seu primeiro espetáculo, em 2006, o diretor Rudifran Pompeu e seu coletivo seguem no encalço do autor mineiro. E não será diferente com Marulho: O Caminho do Rio, peça que a trupe apresenta a partir de sábado em sua nova sede - um casarão nas proximidades do Largo da Memória, no Centro.