O supremo dever de toda alma humana é reconhecer a graça do coração e colocá-la em prática. A alegria é o sinal seguro dessa graça, a medida da espiritualidade de um povo. Certamente, aqui na Terra Brasilis essa medida é enorme, nada parece tirar a alegria do povo que aqui se desenvolve. Como a presença de espírito é a grande ameaça da tirania que a explora e mantém submissa para dela retirar seu sustento e escravizá-la em condições infames, no que depender das instituições e de seus representantes tudo se continuará fazendo para que essa alegria exuberante seja motivo de ignorância também e, assim, abafar a justa revolta contra as condições miseráveis. Isso deu certo durante séculos, mas o estopim da inexorável transformação já foi aceso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Todo o avanço que aconteceu nos últimos tempos, meses e anos, entra agora num tempo de retenção. Ou seja, a partir de agora importará menos avançar e muito mais você se dedicar a preservar o que foi conquistado.

TOURO 21-4 a 20-5

Fazer é muito importante, porém mais valioso ainda é fazer em conjunto, se envolvendo na complexa dinâmica de relacionamentos grupais, cujo maior expoente são as instituições governamentais e empresariais.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O tempo de pensar no que fazer acabou, o assunto agora é colocar em prática o conhecimento adquirido durante o extenso tempo de reflexão e estudo. O maior sinal de espiritualidade é colocar o conhecimento em prática.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tudo que precisava ser questionado e que provocou discórdia e rupturas já foi posto na mesa do jogo. Agora começa o processo da regeneração, recuperando o que der para recuperar e iniciando novos caminhos também.

LEÃO 22-7 a 22-8

Chegou a hora de tomar atitudes mais atrevidas, arriscando-se a colo-car em marcha o que até agora foi cheio de dúvidas e dilemas. O espírito de aventura precisa falar mais alto do que a velha virtude da prudência.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Importante não é o que você vai fazer no próximo tempo, mas com quem vai fazê-lo. Relacionar-se é a grande aventura humana, o destino infalível que representa o maior desafio, pois questiona todos os valores.

LIBRA 23-9 a 22-10

O assunto é fazer o possível para sustentar a nota da alegria, especialmente perante aquelas circunstâncias que de forma óbvia puxam sua alma para o sentido contrário a ela. A alegria é um antídoto insuperável.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo que você plantou no passado recente e distante começa a dar frutos deliciosos. Estes terão a forma de empreendimentos que alimentarão seu espírito de aventura e a sua vontade de viver o mais intensamente possível.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Antes de envolver-se em novas situações e empreendimentos é propício concluir o que você colocou em marcha nos últimos meses e anos. A conclusão será, ao mesmo tempo, o início do que interessa, novos projetos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

começa agora o tempo dinâmico, no qual será melhor você se envolver no máximo de situações que sua alma seja capaz de administrar, sem importar-se se momentaneamente isso pareça dispersão e falta de foco.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Você já fez tudo para mudar a situação, mas essa resiste e demonstra uma inflexibilidade que apenas trará mais problemas. Por isso, agora você também precisa descansar e deixar as circunstâncias falarem por si sós.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sair do estado de reclusão é a nota dominante do momento. Já se foi o tempo em que a pressão das circunstâncias tornava mais propício esconder-se. Agora começa o tempo de marcar presença e de tomar decisões.