Ser parte de um circuito cósmico de Vida e não aproveitar conscientemente o fato resulta em você tornar-se um joguete de forças além de sua compreensão. Ser parte de uma democracia e não participar ativamente da política significa você ser manipulado por aqueles que se interessam diariamente por isso. Você testemunha atrocidades e injustiças que envergonhariam Senhores Feudais da antiguidade, mas como não acontece diretamente a você, então deixa passar, até se sente afortunado por isso acontecer com outras pessoas. Um dia, no entanto, algo também acontece a você, uma injustiça qualquer, mas ninguém dará a mínima, porque as pessoas também acharão afortunado que não aconteça a elas. Esse é o espírito da tirania que serpenteia na democracia.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Arriscar-se é a alma do negócio, mas não sempre! Há momentos, como agora, em que tudo pareceria indicar uma nova onda de necessários riscos. Observe melhor, talvez isso não passe de um conselho sugerido pela ansiedade.

TOURO 21-4 a 20-5

As pessoas podem dizer palavras que magoam sem intenção, mas se você não deixar claro o acontecimento na hora certa, então isso se repetirá no futuro. Com essa atitude você asseguraria um firme ressentimento.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os humanos são os ingredientes mais sofisticados de todos os projetos e, por isso mesmo, os mais difíceis de combinar para chegar a algum resultado interessante. Isso resulta principalmente da falta de compromisso.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O que está em jogo não é dar tudo certo, isso seria ideal, com certeza. Porém, o que verdadeiramente está em jogo é você temperar sua força de vontade e seguir em frente, ainda que as circunstâncias sejam adversas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Para você conseguir satisfazer sua vontade, vai ter de fazer manobras bastante complicadas. Antes de começar, volte a meditar sobre o assunto para ver se realmente vai valer a pena complicar-se tanto assim.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Falar sobre o que você faria se tivesse isto ou aquilo é uma inutilidade. Tome a iniciativa e comece a experimentar concretamente tudo que você imagina ser desejável fazer. Experimentar e não gostar é melhor do que o contrário.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nenhum relacionamento é seguro. Quando você começar a dar por sabido algum relacionamento, saiba que nesse momento entrará em terreno perigoso, sujeitando-se a acordar um dia pelo estrondo de uma situação surpreendente.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Está tudo dado, todos os ingredientes que você precisa combinar para criar a realidade desejada estão disponíveis, ao alcance de sua mão. Porém, não se combinarão sozinhos, você deve transformar a receita em realidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O que você quer fazer não se pode fazer agora, a não ser que force a situação. Isso seria arriscado, mas ao mesmo tempo uma aventura, o que nunca será nada mau para a alma sagitariana. Porém, tudo é uma escolha.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Reunir-se com as pessoas certas e deixar de fora as que não pertencem a este momento, eis o movimento ideal da atualidade. Porém, isto é mais fácil dizer do que colocar em prática. As pessoas estão todas misturadas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quando parecia que a grande tacada ia acontecer, lá vem de novo a onda dispersa dos milhares de afazeres que nada têm a ver com esse desejo. Porém, nada será tempo perdido nem inútil, tudo vai compor-se no futuro.

PEIXES 20-2 a 20-3

Ideias são muito boas, mas referem-se ao futuro. Enquanto isso, há todo um presente cheio de contas que reclamam pagamento e, por isso, talvez seja necessário protelar a vontade de envolver-se só com as ideias.