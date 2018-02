O espírito da época

Os deuses não andam entre nós para não ser endeusados, preferem a iconoclastia à devoção cega que nossa humanidade parece disposta a oferecer. Sobre essa cegueira se moldam líderes com aparência de iluminados, mas o que haveria de elevado neles? Um dia estão aqui e amanhã desaparecem e todo o trabalho que tiveram para criar e sustentar o personagem será levado pelo olvido. Destruir os ídolos é o espírito de nossa época, para nos livrar de dogmas e aprender a pensar por nós mesmos e, assim, respeitar o que deve ser respeitado e superar o que precisa ser superado. O espírito de nossa época é nos organizar porque assim o desejamos e não porque somos a base da pirâmide em cuja ponta se instala um parasita que se autointitula líder.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As atitudes desleixadas das pessoas próximas causariam graves transtornos a você também. Por isso, não seria indecente intervir diretamente para isso não acontecer, ainda que a atitude não seja bem recebida por ninguém.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nunca se subirá o suficiente na vida para abandonar tarefas relativas

à vida doméstica e cotidiana, nunca! Aliás, convencer-se de que subir na vida significaria isso resultaria numa vida baseada em ilusões.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Pretenda o melhor, reserve a força dos seus desejos para ir atrás do que eleve sua vida e melhore a das pessoas com que você se relaciona. Se os desejos não resultarem nisso, então é melhor reconsiderar tudo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

No fim e apesar de todas as promessas, sua alma descobrirá que estava só a maior parte do tempo. Chegou a hora de equilibrar o jogo, de colocar as coisas num caminho de maior justiça, onde o compartilhar seja fundamental.

LEÃO 22-7 a 22-8

Neste momento será propício você assumir a responsabilidade de atender a todos os pequenos detalhes que garantiriam que tudo continuasse correndo da melhor forma possível. Nada de delegar, seja responsável.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Cada desejo realizado

é um mundo novo para você administrar, algo que, inevitavelmente, reduzirá seu tempo livre e ocupará espaço, exigindo recursos materiais e energéticos para ser administrado. Você pensou nisso?

LIBRA 23-9 a 22-10

Uma vida nova não aconteceria automaticamente. Só o passado se reedita automaticamente e para que isso não aconteça mais, será necessário você lhe fazer frente e cortar os laços com as pessoas que o representam.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Liberte todo mundo de você e então experimentará a verdadeira liberdade! Não se pode pretender ser livre enquanto se amarra várias pessoas por meio de críticas e comportamentos ofensivos e cotidianos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Certas conquistas foram realizadas, mas este não é o fim do caminho, é apenas o início de um longo e tortuoso destino. Por isso, em vez de dilapidar sua vitalidade celebrando, comece logo a traçar novos planos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Faça o que deve ser feito, doa a quem doer. Neste momento, não seria sábio ter pruridos ou pudores a respeito do que a necessidade manda fazer. Melhor desagradar as pessoas do que contrariar o destino.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Dizer a verdade é uma obrigação quando as condições de tempo e lugar

se tornaram presentes. Abster-se de cumprir essa responsabilidade implicaria culpa, essa batata quente que ninguém quer segurar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tome para si a dura tarefa de colocar em prática as decisões polêmicas que todo mundo sabia que deviam ser tomadas, mas ninguém se atrevia a dar o passo necessário, com temor de criar alvoroço ou receber críticas.